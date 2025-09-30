Genijalna metoda naših baka: Kako da u jednom potezu oljuštite suvu kobasicu ili viršlu?

Ovu jednostavnu metodu koristile su naše bake.

Suva kobasica spada među tražene prerađevine koje su u mnogim domovima redovno na trpezi. Ali nije lako oguliti njen iritantni omot. Koliko god da se trudimo, ne uspevamo, a pritom je nerviramo. Stoga, donosimo vam jedan trik koji će vam skratiti muke.

Jednostavno stavite je kratko pod mlaz vruće vode. Toplota će opustiti opnu i glatko ćete je skinuti sa kobasice.

Kada kupujete kobasice ili salame, morate da obratite pažnju i na sledeće detalje:

Kao prvo, ako je površina kobasice ili salame lepljiva, a ne glatka i sjajna, nemojte je kupovati. Promena boje na rubovima u tamniju, sivkastu ili zelenkastu pokazuje da je reč o proizvodu koji nije svež ili nije dobro skladišten, te postoji mogućnost da je počela da se kvari.

A ako odlučite da kobasice stavite u duboko zamrzavanje, imajte na umu da ih tamo ne bi trebalo držati duže od dva meseca jer će izgubiti na kvalitetu ukusa i teksturi.

