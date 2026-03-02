Gibanica predstavlja autentičan primer tradicionalnog domaćeg jela koji spaja bogat ukus i jednostavnu pripremu.
Gibanica kao iz bakine kuhinje – sočna iznutra, a hrskava spolja – tajna je u jednom sastojku.
Otkrijte tajnu prave domaće gibanice baš po ovom receptu – mekana, sočna i neodoljiva.
Gibanica predstavlja autentičan primer tradicionalnog domaćeg jela koji spaja bogat ukus i jednostavnu pripremu. Ovaj recept je generacijama prenošen u porodici kao omiljena poslastica za sve prilike — od porodičnih ručkova do svečanih trenutaka. Njena posebnost leži u sočnoj teksturi, ukusnoj kombinaciji sira i pavlake, te zlatnoj korici koja mami na prvi zalogaj.
Ovaj klasik među pitama pravi se od pažljivo odabranih sastojaka koji se povezuju u savršenu harmoniju ukusa i mirisa. Gibanica je prepoznatljiva po punoj i bogatoj strukturi koja se topi u ustima, a balans slanog i blagih aroma čini je neizostavnim delom domaće kuhinje.
Sastojci:
- 1 kg tankih kora za pitu
- 800 g sira (najbolje mešavina belog i mladog)
- 200 ml pavlake
- 4 jaja
- 150 ml ulja
- 1 kašičica soli
Priprema:
Umutiti jaja sa pavlakom i solju, zatim dodati sir i ulje pa sve dobro sjediniti. U veliki pleh ređati tanke kore — svaku premazati pripremljenom smesom.
Nakon što se sve kore iskoriste i fil rasporedi, pleh staviti u prethodno zagrejanu rernu. Peći dok vrh ne dobije zlatnu, hrskavu koricu, a unutrašnjost ostane sočna i mekana.
Ova gibanica je idealna kao topli doručak ili kao dodatak uz poslepodnevnu kafu. Njena univerzalnost i prepoznatljiv ukus čine je omiljenom poslasticom u mnogim domovima. Kada se ispeče do savršenstva, ostavlja bogat miris po celoj kuhinji i mami na još jedan zalogaj.
Ova gibanica u svakom zalogaju nosi tradiciju, domaću toplinu i ukus koji se pamti.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com