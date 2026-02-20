Gibanica kao iz bakine kuhinje: Sočna iznutra, hrskava spolja a tajna je u jednom sastojku

Gibanica predstavlja autentičan primer tradicionalnog domaćeg jela koji spaja bogat ukus i jednostavnu pripremu.

Gibanica predstavlja autentičan primer tradicionalnog domaćeg jela koji spaja bogat ukus i jednostavnu pripremu. Ovaj recept je generacijama prenošen u porodici kao omiljena poslastica za sve prilike — od porodičnih ručkova do svečanih trenutaka. Njena posebnost leži u sočnoj teksturi, ukusnoj kombinaciji sira i pavlake, te zlatnoj korici koja mami na prvi zalogaj.

Ovaj klasik među pitama pravi se od pažljivo odabranih sastojaka koji se povezuju u savršenu harmoniju ukusa i mirisa. Gibanica je prepoznatljiva po punoj i bogatoj strukturi koja se topi u ustima, a balans slanog i blagih aroma čini je neizostavnim delom domaće kuhinje.

Sastojci:

1 kg tankih kora za pitu

800 g sira (najbolje mešavina belog i mladog)

200 ml pavlake

4 jaja

150 ml ulja

1 kašičica soli

Priprema:

Umutiti jaja sa pavlakom i solju, zatim dodati sir i ulje pa sve dobro sjediniti. U veliki pleh ređati tanke kore — svaku premazati pripremljenom smesom.

Nakon što se sve kore iskoriste i fil rasporedi, pleh staviti u prethodno zagrejanu rernu. Peći dok vrh ne dobije zlatnu, hrskavu koricu, a unutrašnjost ostane sočna i mekana.

Ova gibanica je idealna kao topli doručak ili kao dodatak uz poslepodnevnu kafu. Njena univerzalnost i prepoznatljiv ukus čine je omiljenom poslasticom u mnogim domovima. Kada se ispeče do savršenstva, ostavlja bogat miris po celoj kuhinji i mami na još jedan zalogaj.

Ova gibanica u svakom zalogaju nosi tradiciju, domaću toplinu i ukus koji se pamti.

