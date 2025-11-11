Godinama jaja čuvate na pogrešnom mestu – zato vam se kvare pre roka

Ako jaja čuvate na pogrešnom mestu u frižideru, kvare se brže nego što mislite. Saznajte gde zaista treba da stoje da bi ostala sveža.

Zvuči poznato? Kupili ste jaja, stavili ih u onu plastičnu pregradu na vratima frižidera – jer tako “svi rade”. Ali već za nekoliko dana, jedno je napuklo, drugo ima čudan miris, treće se zalepilo za ljusku. Iako su bila sveža, pokvarila su se pre roka.Stručnjaci upozoravaju: jaja čuvate na pogrešnom mestu.

Iako većina frižidera ima pregradu za jaja na vratima, to je najgore mesto za njihovo čuvanje. Vrata se stalno otvaraju i zatvaraju, što izaziva temperaturne oscilacije koje narušavaju zaštitni sloj ljuske i ubrzavaju kvarenje.

Šta da radite umesto toga?

Čuvajte jaja u originalnoj kartonskoj kutiji – ona štiti od svetlosti i vlage.

Odložite ih na srednju policu frižidera, gde je temperatura najstabilnija.

Ne perite jaja pre odlaganja – voda uklanja prirodni zaštitni sloj ljuske.

Označite datum kupovine na kutiji, kako biste pratili svežinu.

Koristite jaja po redosledu – prvo ona koja ste ranije kupili.

Najčešća pitanja o čuvanju jaja:

Da li jaja treba prati pre odlaganja u frižider?

– Ne. Pranjem uklanjate zaštitni sloj ljuske i povećavate rizik od kontaminacije.

Koliko dugo jaja mogu da stoje u frižideru?

– Do 3 meseca ako se pravilno skladište – u kartonskoj kutiji, na srednjoj polici.

Zašto se jaja ne čuvaju u vratima frižidera?

– Zbog temperaturnih oscilacija koje ubrzavaju kvarenje.

Da li je bolje čuvati jaja u plastičnoj ili kartonskoj kutiji?

– Kartonska kutija bolje štiti od vlage i svetlosti.

Kako da proverim svežinu jajeta?

– Potopite ga u vodu – sveže jaje tone, starije pluta.

Možda ste godinama nesvesno pravili istu grešku – ali sada znate: jaja čuvate na pogrešnom mestu ako ih držite u vratima frižidera. Ta mala navika može vas koštati svežine, ukusa, pa čak i zdravlja.

Dobra vest? Ne treba vam novi frižider, ni posebna oprema. Dovoljno je da jaja ostavite u kartonskoj kutiji, na srednjoj polici, i da ih ne perete dok ih ne upotrebite. Jednostavno, a čini veliku razliku.

Jer kad znate gde im je pravo mesto – jaja ostaju sveža, a vi mirni.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com