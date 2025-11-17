Godinama kuvate pasulj pogrešno – zbog 1 greške unosite otrov koji vas nadima

Godinama kuvate pasulj pogrešno jer preskačete ključan korak. Saznajte kako da izbegnete nadimanje i toksine.

Mnogi misle da pasulj sam po sebi nadima, ali zapravo ga godinama kuvate pasulj pogrešno. Problem je u jednoj sitnoj grešci – preskakanju namakanja i bacanja prve vode. Ako to ne uradite, u tanjiru ostaje prirodni toksin lektilin, koji izaziva nadimanje, grčeve i osećaj težine.

Pravilna priprema počinje veče pre kuvanja. Suvi pasulj mora da odstoji najmanje 8 sati u hladnoj vodi. Ta voda se baca, jer u njoj ostaju supstance koje telo teško vari. Sledeći korak je da pasulj proključa u svežoj vodi, pa se i ta prva voda ponovo baca. Tek tada dodajte povrće, začine ili meso.

Evo koraka koje nikada ne treba preskočiti:

Dobro operite suvi pasulj pre namakanja.

Namočite ga najmanje 8 sati u hladnoj vodi.

Bacite tu vodu i nalijte svežu.

Prokuvajte pasulj i bacite prvu vodu.

Nastavite kuvanje sa povrćem i začinima.

Ako nemate vremena, alternativa je konzervirani pasulj – već je termički obrađen i bez toksina. Samo ga dobro isperite pod mlazom vode da uklonite višak soli i konzervansa.

Najčešća pitanja o kuvanju pasulja:

Zašto se kaže da godinama kuvate pasulj pogrešno?

– Zato što većina ljudi preskače ključan korak – bacanje prve vode.

Da li pasulj mora da se namoči?

– Da, jer se tako uklanjaju supstance koje izazivaju nadimanje.

Može li konzervirani pasulj da zameni suvi?

– Može, ali ga obavezno isperite pre upotrebe.

Ako ste mislili da pasulj „mora“ da nadima, vreme je da promenite naviku. Godinama kuvate pasulj pogrešno, ali uz pravilno namakanje i bacanje prve vode, dobićete zdrav, ukusan obrok koji greje stomak i dušu – bez neprijatnih posledica.

Zdrav pasulj ne mora da bude luksuz – samo promeniš navike. Kada izbaciš prvu vodu, dobijaš obrok koji ne nadima, ne opterećuje stomak i ne izaziva nelagodnost. Male promene u pripremi donose veliku razliku u svakodnevnom osećaju posle jela.

Vredi probati – lakše varenje, manje nadimanja, više uživanja posle svakog zalogaja.

