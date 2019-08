Godinama skroz POGREŠNO kuvate čaj

Iako se čini da je čaj lako skuvati i napraviti, postoje ljudi koji smatraju da je važno kako kuvate čaj i da se upravo u načinu kuvanja i pripreme čaja krije njegova tajna.

Nedavno se, verovali ili ne, upravo zbog toga povela neobična rasprava na Tviteru.

Pisac Džoel Golbi napisao je na Tviteru da ne može da poveruje da ljudi kada kuvaju čaj ne rade upravo ovu stvar:

„Jednostavno, ne mogu da poverujem da ljudi ne ostave vrećicu čaja da odstoji u šolji. Mislite da možete da dobijete punoću ukusa tako što ćete malo stisnuti vrećicu kašičicom? Arogancija. Ego. Napusti sobu i udalji se“, napisao je on u tvitu, što je izazvalo dalje komentare.

simply can’t trust people who don’t leave the tea bag to steep in the cup for a bit. you think you can get enough depth of flavour just by squashing it a lot with the back of a teaspoon? the arrogance. the ego. leave the room and walk away from it

