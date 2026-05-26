Nikako ne stavljajte kupus u šerpu pre ovoga: Jedan korak garantovano izvlači svu gorčinu

Gorčina iz kupusa može upropastiti nedeljni ručak, ali jedan potez rešava problem. Isprobajte tehniku koja menja ukus svakog jela.

Gorčina iz kupusa često upropasti nedeljni ručak, ostavljajući onaj oštar ukus koji iritira i decu i odrasle. Svi znamo da ni tri pune kašike domaće aleve paprike ne mogu da sakriju tu osnovnu grešku u koracima.

Najveći problem nije u samoj glavici sa pijace, već u žurbi. Kada nasečen kupus ubacite direktno u šerpu sa lukom, nadajući se da će ga dugo krčkanje omekšati, zapravo pravite suprotnost – samo „zaključavate“ tu gorčinu duboko u jelo.

Kod pripreme tradicionalnog podvarka ili slatkog kupusa, nema preskakanja – pre krčkanja je obavezan jedan brzinski međukorak. Evo kako da kupus bude savršeno sladak i mekan, bez ikakvog gorkog traga.

Kako da izvučete gorčinu, a ne napravite kašu

Postupak je smešno jednostavan: treba vam samo krupna morska so i malo snage u rukama. Nasečen kupus dobro posolite, pa ga snažno izgnječite dlanovima dok ne pusti prvu vodu. Ostavite ga tako da odstoji tačno 15 minuta pre nego što ga stavite u šerpu.

Zaboravite na ono dugotrajno ispiranje pod česmom, time samo gubite ukus. So će odraditi sav posao, gorčina iz kupusa potpuno nestaje. Nakon tih 15 minuta, jednostavno ga stisnite šakama iznad sudopere da ocedite tu zelenu, gorku vodu. Videćete koliko će jelo posle ovoga biti slađe i ukusnije!

Trik sa temperaturom koji menja sve

Kada ovako pripremljen i oceđen kupus ubacite u šerpu, jelo odmah dobija potpuno novu dimenziju. Umesto da se povrće satima bari u sopstvenoj gorkoj vodi, ono se sada prži na masnoći i upija sve začine koje ste dodali.

Prirodna slatkoća kupusa konačno dolazi do izražaja, bez ikakvih dodataka. Pošto smo ga prethodno omekšali solju, vreme kuvanja se skraćuje za dobrih 20 minuta. To znači manji račun za struju i, što je najvažnije, mnogo više vremena za vas da se odmorite dok se ručak krčka.

Zaboravite na prstohvat šećera

Nema potrebe da dodajete šećer u šerpu, to je stara fora koja često samo pokvari ukus i napravi lepljivu zbrku. Dovoljno je da ispoštujete onih 15 minuta pauze dok kupus stoji na dasci – to je prava tajna. Svaki sledeći zalogaj biće savršeno izbalansiran i sočan.

Probajte ovaj metod već kod sledećeg ručka i obratite pažnju na miris koji se širi kuhinjom čim kupus dodirne vrelo ulje – razlika je neverovatna!

Koliko soli je potrebno za glavicu kupusa?

Za prosečnu glavicu tešku oko jedan kilogram, dovoljna je jedna puna supena kašika krupne morske soli kako bi se izvukla sva voda.

Da li se povrće ispira nakon gnječenja?

Ispiranje nije obavezno ako volite jači ukus, ali ukoliko pazite na unos natrijuma, slobodno ga blago isperite hladnom vodom pre ubacivanja u lonac.

Može li se ovaj postupak koristiti za crveni kupus?

Apsolutno. Crveni kupus ima još čvršću strukturu, pa će mu soljenje i gnječenje pomoći da brže omekša i izgubi oporost pre pravljenja tople salate.

