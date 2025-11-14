Gotova za 15 minuta: Ova slavska salata je nezaobilazna na svakoj prazničnoj trpezi, a nestaje prva!

Ovo je recept za najbržu slavsku salatu sa piletinom koju obožavaju svi gosti, a uvek vam uspeva!

Ova slavska salata je gotova za samo 15 minuta, nezaobilazna je na prazničnoj trpezi, a njen savršen ukus garantuje da će nestati prva!

Znamo kako je to – slava kuca na vrata, trpeza mora da izgleda savršeno, a vremena je premalo. U toj trci sa vremenom, potrebna vam je zvezda predjela koja je gotova dok se pečenje još greje. To je kremasta salata sa piletinom i kukuruzom!

Ova salata je rešenje. Napravljena je od sastojaka koje skoro uvek imate kod kuće, ne zahteva mnogo seckanja, a njen kremasti ukus razlog je zašto je nezaobilazna na svakoj prazničnoj trpezi i zašto uvek nestane prva!

Recept:

Ova kombinacija garantuje brzinu i obožavaju je svi gosti. Ako koristite već pečeno ili kuvano meso, salata je zaista gotova za 15 minuta.

Sastojci koje treba da pripremite:

300 g kuvane ili pečene piletine (ili kvalitetne šunke).

1 konzerva kukuruza šećerca (obavezno ocediti).

200 g kiselih krastavaca (sitno seckanih).

3 tvrdo kuvana jaja (izrendana).

150 ml kisele pavlake, 100 g majoneza

So i biber po ukusu.

Priprema:

Pripremite piletinu: Piletinu iscepkajte na sitne komadiće ili je narežite na male kocke. Ako koristite već pripremljeno meso, ovde štedite najviše vremena!

Piletinu iscepkajte na sitne komadiće ili je narežite na male kocke. Ako koristite već pripremljeno meso, ovde štedite najviše vremena! Pomešajte sastojke: U veću posudu stavite usitnjenu piletinu, oceđen kukuruz i sitno seckane, dobro oceđene kisele krastavce. Savet: Dobro oceđeni krastavci su ključni da salata zadrži kremastu, a ne vodenastu teksturu.

U veću posudu stavite usitnjenu piletinu, oceđen kukuruz i sitno seckane, dobro oceđene kisele krastavce. Savet: Dobro oceđeni krastavci su ključni da salata zadrži kremastu, a ne vodenastu teksturu. Kremasta osnova: Dodajte kiselu pavlaku i majonez.

Dodajte kiselu pavlaku i majonez. Završni dodir i začini: Posolite i pobiberite po ukusu, pa sve dobro promešajte varjačom dok se sastojci ravnomerno ne sjedine.

Salatu prebacite u ukrasnu činiju. Preko vrha narendajte kuvana jaja. Iako je spremna za posluženje odmah, idealno je da odstoji bar sat vremena u frižideru da se arome prožmu.

Iako je gotova za 15 minuta, ukus je uvek najbolji kada se salata ohladi najmanje dva sata – zato je uvek napravite rano ujutru. Najbolje je da koristite pileći file pečen na roštilju jer daje najpuniji ukus, ali možete koristiti bilo koje meso da biste uštedeli vreme

