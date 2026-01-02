Grašak bez zaprške oboriće vas s nogu, nutricionisti imaju potpuno novi predlog za specijalitet

Sada nutricionisti imaju potpuno novi predlog. Dodajte ovaj sastojak dok kuvate grašak, dobićete najukusniji specijalitet i bez zaprške.

Grašak je bogat vlaknima i gvožđem, a pripremljen po ovom receptu postaće omiljeno jelo i onima koji ga inače ne vole. Nekada je bio nezaobilazan na trpezama širom Srbije. Dinstani grašak sa mesom bio je spas za zauzete domaćice jer je mogao da se podgreva bez gubitka ukusa. Ovo starinsko jelo spaja tradiciju i hranljivost, pružajući bogat obrok prepun proteina.

Iako su naše bake i mame grašak uvek pripremale sa mesom, može se napraviti i u vegetarijanskoj verziji – jednako ukusan i zdrav, idealan za sve koji biraju laganiju ishranu.

Da li ste od onih koji grašak pripremaju na starinski način? Prvo izdinstate malo crnog i belog luka, pa zatim šargarepu i na kraju dodate grašak, pa kuvate sve do zaprške. Na kraju bogato zapržite i servirate.

Sada nutricionisti imaju potpuno novi predlog.

U zagrejanoj šerpi otopite malo putera, dodajte zamrznuti grašak i poklopite, pa na tihoj vatri ostavite da se polako dinsta u sopstvenoj tečnosti.

Puter je najvažniji sastojak u ovom receptu za grašak. Daje mu poseban ukus, ali valja dodati i kašiku šećera, tako ćete dobiti pravi specijalitet i bez zaprške.

Desetak minuta kasnije možete dodati začine po želji. Posebno se dobro slažu beli luk i mirođija. Ovakvom pripremom graška čuvate hranljive materije koje biste inače izgubili brzim kuvanjem u ključaloj vodi.

Prednosti ovakvog kuvanja

Izbegavate i loše posledice uprženog luka i zaprške na stomak i ceo sistem za varenje. Ovako spremljen grašak možete servirati kao prilog uz meso ili poslužiti kao glavno jelo, uz dodatak prženih jaja, krompira i salate.

