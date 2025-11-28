Grašak nikad ukusniji: Umesto zaprške dodajte 1 sastojak i jelo odmah postaje lepše i bogatije

Grašak nikad ukusniji uz samo jedan sastojak! Zaboravite zapršku, ovo je tajna vrhunskih kuvara!
Da li ste od onih koji grašak pripremaju na starinski način? Prvo izdinstate malo crnog i belog luka, pa zatim šargarepu i na kraju dodate povrće, pa kuvate sve do zaprške. Na kraju bogato zapržite i servirate.
Sada stručnjaci imaju potpuno novi predlog kako bi vaš grašak bio nikad ukusniji i daleko zdraviji.
Tajni sastojak je… puter!
Ovo je recept koji eliminiše tešku zapršku i koncentriše se na prirodnu aromu graška.
U toplom tiganju otopite malo putera. Puter je najvažniji sastojak u ovom receptu, jer mu daje poseban, bogat ukus. Zatim dodajte zamrznuti grašak i poklopite, pa na tihoj vatri ostavite da se polako dinsta u sopstvenoj tečnosti.
Valja dodati i kašiku šećera – tako ćete dobiti pravi specijalitet! Šećer pojačava prirodnu slatkoću graška.
Desetak minuta kasnije možete dodati začine po želji. Posebno se dobro slažu beli luk i mirođija. Ovakvom pripremom graška čuvate hranljive materije koje biste inače izgubili brzim kuvanjem u ključaloj vodi.
Zašto je ovako spremljen grašak zdraviji?
Ovakva priprema bez teške zaprške direktno čuva vaše zdravlje. Grašak je bogat izvor vitamina K, C, i folne kiseline. Brzim dinstanjem na puteru, umesto dugim kuvanjem u ključaloj vodi, zadržavate mnogo više hranljivih materija. Eliminisanjem zaprške, značajno smanjujete unos pržene masti i kalorija, što je blagotvorno za varenje i liniju.
Trik za gustinu bez zaprške
Mnogi ljudi vole da grašak ima gust umak, a tajna je vrlo jednostavna i ne uključuje brašno ili ulje! Kada je grašak skoro gotov (posle desetak minuta dinstanja), izvadite nekoliko kašika kuvanog graška iz tiganja. Izgnječite ga viljuškom ili ga kratko izblendajte u blenderu. Tu gustu kašu vratite nazad u tiganj! To će prirodno zgusnuti sos, a da pritom zadržite sve hranljive materije. Vaš grašak će biti nikad ukusniji i savršeno gust.
Takođe, izbegavate i loše posledice uprženog luka i zaprške na stomak i ceo sistem za varenje. Možete ga servirati kao prilog uz meso ili poslužiti kao glavno jelo, uz dodatak prženih jaja, krompira i salate.
