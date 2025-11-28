Grašak nikad ukusniji: Umesto zaprške dodajte 1 sastojak i jelo odmah postaje lepše i bogatije

Ako ste ga do sada kuvali sa zaprškom, grešili ste! Evo kako da napravite grašak nikad ukusniji uz samo 1 tajni sastojak!

Grašak nikad ukusniji uz samo jedan sastojak! Zaboravite zapršku, ovo je tajna vrhunskih kuvara!

Da li ste od onih koji grašak pripremaju na starinski način? Prvo izdinstate malo crnog i belog luka, pa zatim šargarepu i na kraju dodate povrće, pa kuvate sve do zaprške. Na kraju bogato zapržite i servirate.

Sada stručnjaci imaju potpuno novi predlog kako bi vaš grašak bio nikad ukusniji i daleko zdraviji.

Tajni sastojak je… puter!

Ovo je recept koji eliminiše tešku zapršku i koncentriše se na prirodnu aromu graška.

U toplom tiganju otopite malo putera. Puter je najvažniji sastojak u ovom receptu, jer mu daje poseban, bogat ukus. Zatim dodajte zamrznuti grašak i poklopite, pa na tihoj vatri ostavite da se polako dinsta u sopstvenoj tečnosti.

Valja dodati i kašiku šećera – tako ćete dobiti pravi specijalitet! Šećer pojačava prirodnu slatkoću graška.

Desetak minuta kasnije možete dodati začine po želji. Posebno se dobro slažu beli luk i mirođija. Ovakvom pripremom graška čuvate hranljive materije koje biste inače izgubili brzim kuvanjem u ključaloj vodi.

Zašto je ovako spremljen grašak zdraviji?

Ovakva priprema bez teške zaprške direktno čuva vaše zdravlje. Grašak je bogat izvor vitamina K, C, i folne kiseline. Brzim dinstanjem na puteru, umesto dugim kuvanjem u ključaloj vodi, zadržavate mnogo više hranljivih materija. Eliminisanjem zaprške, značajno smanjujete unos pržene masti i kalorija, što je blagotvorno za varenje i liniju.

Trik za gustinu bez zaprške

Mnogi ljudi vole da grašak ima gust umak, a tajna je vrlo jednostavna i ne uključuje brašno ili ulje! Kada je grašak skoro gotov (posle desetak minuta dinstanja), izvadite nekoliko kašika kuvanog graška iz tiganja. Izgnječite ga viljuškom ili ga kratko izblendajte u blenderu. Tu gustu kašu vratite nazad u tiganj! To će prirodno zgusnuti sos, a da pritom zadržite sve hranljive materije. Vaš grašak će biti nikad ukusniji i savršeno gust.

Takođe, izbegavate i loše posledice uprženog luka i zaprške na stomak i ceo sistem za varenje. Možete ga servirati kao prilog uz meso ili poslužiti kao glavno jelo, uz dodatak prženih jaja, krompira i salate.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com