Grčke lepinje gotove za 15 minuta: Mekane, mirisne i idu uz baš sve – pravićete ih svake nedelje

Napravite mekane grčke lepinje za samo 15 minuta. Bez kvasca, bez čekanja i od sastojaka koje već imate u kući, a idealne su uz baš sve!

Ove mekane grčke lepinje su spas kada vam treba ukusan doručak, a nemate vremena da čekate da kvasac nadođe. Dok se kafa skuva, one su već ispržene i spremne da se premažu bilo čime što imate u frižideru. Neuporedivo su bolje od kupovnog hleba, a prave se od samo par osnovnih sastojaka koje svaka kuća uvek ima.

Uštedećete i vreme i novac, a dobićete toplu večeru ili doručak koji deca obožavaju. Nema mešenja satima, nema brašna po celoj kuhinji, samo brza priprema koja uvek uspeva. Čim ih jednom iznesete na sto, videćete da pekara više nikome neće pasti na pamet.

Tajna je u jogurtu

Jogurt je taj koji daje mekoću i svežinu, pa ove mekane grčke lepinje ostaju vazdušaste čak i kad se potpuno ohlade. On menja kvasac i skraćuje vreme pripreme na minimum, što je ključno kada se ujutru žurite na posao.

Bitno je samo da testo zamesite na brzinu, bez preteranog dodavanja brašna, kako bi ostalo lagano pod prstima.

Dobićete savršen obrok koji ide uz kajmak, sir, pršutu ili džem, zavisno od toga šta volite.

Praktične su, jeftine i toliko ukusne da ćete ih mesiti čim se ukućani probude i osete miris iz kuhinje.

Sastojci koji vam trebaju:

1 čaša jogurta (mera od 180 ml)

2 iste takve čaše mekog brašna

1 kašičica soli

1 kašičica praška za pecivo

Malo ulja za prženje

Postupak pripreme:

U činiju sipajte jogurt, dodajte so i prašak za pecivo, pa postepeno sipajte brašno. Zamesite glatko testo koje se ne lepi, podelite ga na pet loptica i svaku rastanjite oklagijom na debljinu prsta. Pecite ih u tiganju na umerenoj vatri, po dva-tri minuta sa svake strane dok ne porumene.

Čim ih izvadite, ove mekane grčke lepinje možete premazati sa malo putera ili ulja sa belim lukom za još bolji šmek. Slažite ih jednu na drugu da ostanu tople i savitljive do služenja.

Videćete, jedna mera nikada nije dovoljna jer nestaju sa tanjira brže nego što se isprže.

Trikovi da vam lepinje uvek uspeju

Tanjir preko tanjira: Čim ispržite lepinju, odmah je stavite u dublji tanjir i poklopite drugim. Tako će je sopstvena para omekšati da bude kao duša, a ne tvrda kao opanak.

Manje brašna, više mekoće: Testo mora da ostane mekano pod prstima. Ako ga „nabijete“ brašnom da se lakše mesi, dobićete đon umesto vazdušaste lepinje.

Umerena vatra: Ne pržite ih na najjačem da ne izgore spolja, a ostanu žive unutra. Srednja vatra je zakon da lepo narastu i dobiju onu zlatnu boju.

Beli luk za šmek: Ako volite slano, premažite ih odmah sa malo ulja i nagnječenim belim lukom. Miris će naterati celu kuću da odmah sedne za sto.

Ove mekane grčke lepinje su bukvalno spas za svaku kuću jer ne traže ni vreme, ni kvasac, a ni pun novčanik. Gotove su dok se kafa skuva, a toliko su dobre da ćete ih mesiti svake nedelje čim ukućani osete onaj miris iz tiganja.

Nemojte da komplikujete – zamesite, ispržite i uživajte u doručku koji uvek uspeva i svima prija. Jednom kad ih probate, pekara vam više neće pasti na pamet, a tanjir će uvek ostati prazan za tili čas.

