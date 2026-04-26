Greška koju svi prave sa palačinkama: Evo koliko jaja zapravo ide u smesu da bi bile savršene

Ako želite palačinke koje se tope u ustima, a ne žilavo testo koje puca, proverite koliko jaja za palačinke zapravo ide u originalni recept.

Većina nas živi u uverenju da bogatija smesa znači i bolji ukus. Često u činiju ubacimo treće ili četvrto jaje misleći da će palačinke biti žuće, kvalitetnije i ukusnije. Ipak, tu se krije najveća zamka. Ako se stalno pitate koliko jaja za palačinke je zaista potrebno, odgovor je – mnogo manje nego što mislite.

Previše jaja od vašeg omiljenog dezerta pravi gumeni obrok koji više liči na slatki omlet nego na vazdušasto testo.

Prava tajna nije u gomilanju sastojaka, već u tome da oduzmete ono što smesu čini teškom.

Više jaja u smesi ne znači i bolji ukus

Pravljenje testa je mala umetnost balansa. Kada preterate sa jajima, posebno sa belancima, ona se na vrelom tiganju prebrzo zgrušaju. Umesto mekanih i nežnih listova, dobićete žilave palačinke koje pucaju čim pokušate da ih urolate.

Čak ni dodavanje vode kasnije ne može potpuno da popravi tu grešku.

Zato je ključno znati koliko jaja za palačinke je prava mera, kako ne biste upropastili čitavu činiju brašna i mleka.

Zašto ivice postaju žilave i pucaju

Iako žumance daje onu lepu zlatnu boju i masnoću, višak belanaca pravi čvrst „oklop“. Testo se ispeče prebrzo spolja, rubovi postanu suvi i gorki, a sredina često ostane gnjecava i teška za stomak.

Da bi vam svaka palačinka ispala jednaka i lako se savijala, morate zaboraviti na metodu „od oka“ i držati se proverene razmere.

Zlatna mera za testo koje se ne lepi

U onaj starinski, provereni recept za savršene palačinke idu tačno dva jaja na pola litra tečnosti. Ova razmera je zakon koji garantuje da će svaka palačinka biti meka kao duša, čak i sutradan kada se ohladi.

Ako pravite manju meru za sebe, jedno jaje na 250 ml mleka je sasvim dovoljno.

Važno je i da jaja budu sobne temperature – tako se lakše povežu sa brašnom i nećete imati one dosadne grudvice koje kvare smesu.

Trik za najmekše palačinke na svetu

Sve iskusne domaćice znaju da je prava magija u mešavini mleka i kisele vode. Mleko daje onaj domaći ukus, a mehurići iz kisele vode čine testo rupičastim i laganim. Često je upravo to važnije nego pitanje koliko jaja za palačinke ste stavili, jer voda daje tu neophodnu mekoću.

Evo kako da smesu napravite bez greške:

Umutite jaja samo toliko da se sjedine (ne treba vam mikser, žica je bolja).

Dodajte tečnost, pa tek onda polako sipajte prosejano brašno.

Pustite smesu da odmori u frižideru bar 20 minuta.

Tek pred samo pečenje umešajte hladnu kiselu vodu dok ne dobijete željenu gustinu.

Kada ovako pripremite testo, shvatićete da jaja više ne dominiraju mirisom u kuhinji. Umesto mirisa sumpora, osetićete miris finog peciva, a vaši namazi će konačno doći do izražaja na tankom i delikatnom testu.

Prava srazmera menja sve – od prvog do poslednjeg zalogaja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com