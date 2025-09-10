Greška koju svi pravimo kad kuvamo pasulj – i zato nas naduva kao balon

Pasulj te naduva jer preskačeš ključni korak – evo kako da ga kuvaš bez posledica.

Pasulj je klasik. Kuvamo ga kad želimo nešto domaće, zasitno, da miriše na detinjstvo. Ali koliko puta si ga pojeo i posle se osećao kao balon? Nije do pasulja – do nas je.

Šta radimo pogrešno?

Većina nas pasulj samo opere, potopi i kuva. Ali zaboravljamo najvažniji korak: menjanje vode u kojoj se kuva. Prva voda u kojoj pasulj provri sadrži oligosaharide – šećere koje naše telo ne vari lako. Oni su glavni krivci za nadimanje, gasove i osećaj težine.

Rešenje koje menja sve

Kad pasulj provri prvi put, tu vodu treba baciti. Sipaj novu, toplu vodu i nastavi kuvanje. Ova jednostavna promena smanjuje šanse da te pasulj „naduva“ i čini ga lakšim za stomak. Još bolje – dodaj lovorov list, kim ili komorač. Ne samo da pomažu varenju, već daju i dublji, aromatičniji ukus.

Još jedan trik iz naroda

Neki domaćini zaklinju se u sodu bikarbonu – kašičica u vodu za potapanje pasulja može pomoći da se lakše skuva i da bude nežniji za stomak. Ali ne preteruj – može promeniti ukus ako se ne ispere dobro.

Zašto je ovo važno?

Jer pasulj nije samo jelo – to je ritual. I kad već ulažemo vreme, neka rezultat bude ukusan, ali i lagan za stomak. Nema potrebe da se posle tanjira osećaš kao da si progutao balon.

Godinama se pasulj kuvao „po starinski“ – bez menjanja vode, jer se verovalo da je to suvišan korak. Ali praksa pokazuje drugačije: kada se prva voda baci nakon ključanja, pasulj postaje lakši za stomak, a ukus ostaje pun i domaći. Mnogima je upravo ta promena donela olakšanje – bez nadimanja, bez težine, bez neprijatnosti. Jedna sitna korekcija u rutini, a razlika se oseti već posle prvog tanjira.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com