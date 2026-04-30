Greške kod pečenja janjetine, stari majstori ih nikada ne prave: Zašto meso ostaje žilavo i suvo?

Greške kod pečenja janjetine koštaju vas mekoće i ukusa. Pročitajte tri pravila koja stari majstori nikada ne preskaču.

Greške kod pečenja janjetine prave se najčešće iz žurbe i pogrešnih navika. Svečan ručak ne trpi nikakvu improvizaciju, a meso koje je ostalo žilavo ili suvo niko neće zaboraviti. Stari majstori vas zaustave čim vide da pravite ovu grešku.

Hladno meso iz frižidera je prva greška kod pečenja janjetine

Janjetina koja ide pravo iz frižidera u rernu nikada neće biti mekana. Vlakna su stegnuta, a hladno jezgro produžava pečenje i isušuje spoljašnost. Meso mora da odstoji najmanje sat vremena na sobnoj temperaturi pre nego što ga stavite u rernu.

Veći komadi, poput buta ili plećke od tri kilograma, zahtevaju i sat i po. Ovaj korak izgleda banalno, ali odlučuje o krajnjem rezultatu. Bez njega, korica gori dok je unutrašnjost još bleda i tvrda.

Prejaka vatra na početku ubija sočnost

Drugi propust koji se ponavlja jeste rerna nabijena na 220 stepeni od prvog minuta. Janjetina nije pile, ona traži strpljenje i nizak plamen. Ispravan recept za sporo pečenje traje između dva i po i tri sata, na temperaturi od 160 do 170 stepeni.

Ako želite hrskavu koricu, pojačajte rernu tek poslednjih petnaest minuta. Tako se masnoća polako topi, kolagen se pretvara u želatin, a meso ostaje sočno do kosti. Tu se krije razlika između prosečnog i sjajnog janjećeg pečenja.

Koja je idealna temperatura za pečenje janjetine u rerni

Idealna temperatura je 160 do 170 stepeni Celzijusa, uz vreme pečenja od dva i po do tri sata za but od dva do tri kilograma. Pojačanje na 200 stepeni dozvoljava se samo poslednjih deset do petnaest minuta zbog korice.

Zašto je zalivanje sokom presudno za spremanje janjetine

Treća, a možda i najtiša greška, jeste zaboravljeno zalivanje. Janjetina pušta svoj sok tokom pečenja, a taj sok je zlato koje vraćate na meso svakih dvadeset minuta. Bez tog rituala, površina se suši, a aroma beli luka i ruzmarina ostaje samo na dnu pleha.

Koristite kašiku ili četku, nikada viljušku koja buši meso

Dodajte malo bele vine ili piva u sok ako se pleh suši

Ne otvarajte rernu prečesto, dovoljna su tri do četiri zalivanja

Poslednje zalivanje uradite tačno pred pojačavanje temperature

Tajne sočne janjetine koje majstori ne otkrivaju lako

Pravilna priprema janjetine za praznik počinje dan ranije. Iseckajte beli luk i ruzmarin, ubodite meso nožem i ubacite začine duboko u rezove. So stavite tek pola sata pre pečenja, jer prerana so izvlači vodu iz mesa.

Pleh obložite krupno seckanim krompirom, lukom i šargarepom. Povrće hvata sokove i pravi prirodnu podlogu koja sprečava da se dno mesa zagori. Folija u prva dva sata zadržava paru, a skidate je tek kada želite koricu.

Kako prepoznati da je janjetina gotova

Termometar zabodete u najdeblji deo, daleko od kosti. Temperatura od 75 stepeni znači da je meso savršeno pečeno. Ako nemate termometar, ubodite nož i pratite boju soka. Bistar sok znači gotovo, ružičast traži još pola sata.

Pre sečenja, ostavite meso da se odmori petnaest minuta pod folijom. Tako se sokovi vraćaju u vlakna, a ne beže na dasku. Ovo pravilo važi i za jagnjetinu i za teletinu i za svaku ozbiljnu pečenku.

Da li janjetinu treba marinirati pre pečenja?

Marinada od ulja, belog luka, ruzmarina i limuna od četiri sata daje izvanredan ukus. Duže od dvanaest sati menja teksturu mesa.

Koliko traje pečenje janjećeg buta od dva kilograma?

Otprilike dva i po sata na 170 stepeni, plus deset minuta jače vatre za koricu. Uvek proverite termometrom u najdebljem delu.

Da li se janjetina peče pokrivena ili otkrivena?

Prva dva sata pokrivena folijom, poslednji sat otkrivena. Tako dobijate i mekoću iznutra i hrskavu koricu spolja.

