Mnogi prave ove greške pri zamrzavanju hrane, tako ne uništavaju bakterije i mogu biti opasne

Greške pri zamrzavanju hrane su razlog zašto vaš ručak iz zamrzivača ponekad ima čudan ukus, a stomak posle obroka šalje signale za uzbunu.

Niska temperatura ne ubija bakterije. Ona ih samo uspavljuje. Čim namirnica krene da se topi, mikrobi se bude i nastavljaju tačno tamo gde su stali. To znači da svaka greška u procesu može da pretvori smrznuti file u tihu pretnju.

Zamrzivač nije sterilizator, već pauza za bakterije

Veliki broj domaćica veruje da minus osamnaest stepeni rešava sve. Ne rešava. Salmonela, listerija i E. coli preživljavaju mesecima u zaleđenom mesu, povrću i pekarskim proizvodima. Ako ste meso ostavili dva sata na pultu pre nego što ste ga ubacili u kesu, već ste izgubili bitku. Bakterije su se umnožile, a vi ste ih samo zamrznuli zajedno sa ručkom.

Topla hrana u zamrzivaču, klasična greška

Ostaci paprikaša koje sipate u kutiju dok se još puši izgledaju praktično. Zapravo, dižete temperaturu unutar zamrzivača i ugrožavate sve ostale namirnice oko sebe. Stvara se kondenzacija, led se topi i ponovo formira, a tekstura mesa postaje gumena. Sačekajte da se hrana ohladi na sobnoj temperaturi najviše dva sata, pa tek onda u zamrzivač.

Koliko zaista traje hrana u zamrzivaču

Sirovo crveno meso izdržava do četiri meseca, piletina tri, mlevena masa najviše dva. Riba dva do tri meseca, kuvana jela oko mesec dana. Hleb mesec, sir do šest meseci ako je dobro zapakovan. Sve preko toga gubi ukus, ali i postaje rizik. Centar za kontrolu bolesti naglašava da pravilno rukovanje namirnicama smanjuje rizik od trovanja hranom, kako navodi i vodič o bezbednom čuvanju namirnica koji objavljuje CDC.

Najveće greške pri zamrzavanju hrane koje pravite svakodnevno

Postoji nekoliko obrazaca koji se ponavljaju u skoro svakoj kuhinji. Ako prepoznate sebe, vreme je za promenu navika.

Ponovno zamrzavanje već odmrznute namirnice, posebno mesa i ribe

Pakovanje hrane u tanke kese koje propuštaju vazduh i prave kristale leda

Zamrzavanje u velikim komadima umesto u porcijama za jedan obrok

Nepostojanje datuma na kesi, pa ne znate da li je piletina od marta ili od prošle godine

Pretrpan zamrzivač u kome vazduh ne cirkuliše, što obara efikasnost uređaja

Da li se bakterije zaista uništavaju zamrzavanjem

Ne. Zamrzavanje zaustavlja razmnožavanje, ali ne ubija mikroorganizme. Termičkom obradom iznad sedamdeset stepeni se uništavaju, ne hladnoćom. Zato sirovo meso uvek mora da prođe kroz pravu pripremu nakon odmrzavanja.

Odmrzavanje na pultu, najopasnija navika

Kada izvadite piletinu i ostavite je da se topi na radnoj površini, spoljašnji slojevi mesa za sat vremena uđu u takozvanu opasnu zonu između pet i šezdeset stepeni. Tu se bakterije razmnožavaju katastrofalnom brzinom.

Pravi način je odmrzavanje u frižideru preko noći, u hladnoj vodi koju menjate na pola sata, ili u mikrotalasnoj ako kuvate odmah.

Kako da spakujete hranu pravilno

Vakum kese su zlatni standard. Ako ih nemate, koristite debele zip kese iz kojih ručno isterate vazduh, ili plastične kutije koje zatvarate do vrha. Cilj je da se izbegne kontakt sa vazduhom jer on pravi onaj beli sloj leda, takozvane opekotine od zamrzivača, koje uništavaju ukus i teksturu. Svaki paket obeležite markerom: naziv namirnice i datum.

Može li se hleb zamrznuti više puta?

Ne, hleb se zamrzava samo jednom. Ponovno zamrzavanje uništava strukturu i otvara prostor za buđ.

Da li je bezbedno zamrznuti jaja u ljusci?

Nije, ljuska puca i ulaze bakterije. Razbijte ih, izmiksajte i zamrznite u kalupima za led.

Koliko dugo može kuvano jelo da stoji u zamrzivaču?

Najviše mesec dana uz dobru ambalažu. Posle toga ukus i tekstura primetno propadaju, a hranljiva vrednost opada.

