Gulaš bez kapi vode je jedini pravi: Dodajte ovo u lonac i meso će biti mekano, a saft gust i preukusan

Gulaš bez vode menja sve što znate o kuvanju junetine. Zaboravite na žilavo meso i isprobajte tehniku koja garantuje savršen ručak.

Gulaš bez vode zahteva samo strpljenje i dobru šerpu, a rezultat opravdava svaki minut čekanja pored šporeta. Tajna savršenog ukusa nije u skupom mesu, već u tečnosti koju samo povrće i meso puste tokom termičke obrade. Mnogi greše jer odmah naliju litar vode, čime razblaže ukus i dobiju kuvanu čorbu umesto pravog jela. Ovde ćemo objasniti kako da izbegnete tu grešku i dobijete gulaš bez vode koji se pamti.

Zašto je luk ključni sastojak?

Stari kuvari uvek kažu da dobra priprema gulaša počinje seckanjem luka. Pravilo je jednostavno i ne treba ga menjati: koliko mesa, toliko luka. Luk tokom dinstanja otpušta neverovatnu količinu tečnosti i šećera koji karamelizuju meso. Kada se luk potpuno raspadne, on stvara onu gustinu koju svi volimo, pa vam brašno i zaprška uopšte neće biti potrebni.

Kako se pravi gulaš bez vode?

Gulaš bez vode priprema se laganim dinstanjem mesa na velikoj količini crnog luka, uz dodatak kvalitetnog crvenog vina. Tečnost dolazi isključivo iz povrća i mesa, što stvara gustu teksturu i intenzivan ukus bez razvodnjavanja.

Postupak koji garantuje uspeh

Priprema zahteva tiha vatra i poklopljen lonac. Meso isecite na krupnije kocke, posolite i pobiberite, pa ga naglo propržite na malo masnoće da se pore zatvore. Izvadite meso, a u istu masnoću ubacite sitno seckan luk. Dinstajte ga dok ne postane staklast i žut. Vratite meso, smanjite temperaturu na minimum i poklopite. Ovde nastaje magija.

Sokovi će početi da kruže unutar šerpe. Ako primetite da tečnosti fali, dodajte kvalitetno crveno vino. Vino razbija vlakna u mesu i daje mu kiselkastu notu koja balansira slatkoću luka. Gulaš bez vode se krčka najmanje tri sata.

Začini koji prave razliku

Osim soli i bibera, ne preterujte sa dodacima. Evo šta obavezno ide u lonac:

Dimljena mlevena paprika za dubinu ukusa.

Lovorov list koji osvežava teško jelo.

Kumin u zrnu, ako volite taj šmek.

Malo ljute papričice za one koji vole pikantno.

Nakon tri sata, meso bi trebalo da se raspada na dodir viljuške. Saft će biti taman, gust i sjajan. Poslužite ga uz domaće njoke, pire krompir ili samo uz dobar komad hleba.

Da vam jelo uvek uspe: Rešavamo vaše dileme

1. Zašto mi je meso u gulašu žilavo?

Meso ostaje žilavo ako se kuva na prejakoj vatri ili prekratko. Junetini je potrebno vreme i tiha vatra da kolagen omekša.

2. Koje vino je najbolje za gulaš?

Koristite suvo crveno vino, poput kaberne sovinjona ili merloa. Izbegavajte slatka vina jer će promeniti karakter jela.

3. Da li mogu da koristim svinjetinu umesto junetine?

Možete, ali vreme kuvanja će biti kraće. Ipak, pravi gusti saft najbolje se dobija od starije junetine bogate vezivnim tkivom.

