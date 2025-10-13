Gulaš iz rerne je najbolja stvar koju ćete ikada probati – saft je savršen, a meso se prosto topi u ustima

Ako tražite izdašan ručak koji može trajati dva dana, gulaš iz rerne je pravi izbor!

Pripremljen s govedinom, krompirom, šargarepom i graškom, ovo jelo je idealno za jesenje dane. Dugotrajno pečenje u rerni čini meso izuzetno sočnim i mekanim, dok začini ističu prirodnu aromu povrća, prenosi danas.rs.

Ovaj gulaš ne zahteva dodatne priloge jer je prepun povrća i bogatog je ukusa. Savršen je za vikend kada želite pripremiti nešto što će razveseliti celu porodicu, a pritom olakšati kuvanje za naredni dan.

Isprobajte ovaj recept i uživajte u obroku koji će vas sigurno oduševiti!

Sastojci:

– 1,3 kg goveđeg mesa za gulaš, bez kostiju, isečeno na kockice veličine 4 cm

– 1½ kašičica soli

– 1 kašičica mlevenog crnog bibera

– 1 glavica ljubičastog luka, iseckana

– 5 čenova belog luka, iseckanih

– 3 velike šargarepe, oljuštene i isečene na kolutove

– 1 kašičica sveže majčine dušice, grubo iseckane

– 2 kašike paradajz koncentrata

– 2 kašičice Vorčester sosa

– 120 ml vina

– 60 g oštrog brašna

– 1 l goveđeg bujona

– 3 srednja krompira, oljuštena i iseckana na kockice

– 200 g smrznutog ili svežeg graška

– 2 lista lovora

– seckani peršun

– maslinovo ulje

– so, po ukusu

– biber, po ukusu

Priprema:

Zagrejte rernu na 160 stepeni C. Posolite i pobiberite meso. Zagrejte malo maslinovog ulja u dubokom tiganju od livenog gvožđa ili sličnoj šerpi koja može da ide u rernu. Na jakoj vatri pržite govedinu sa svih strana dok lepo ne porumeni. Radite to u serijama kako ne biste prepunili tiganj i sprečili da meso pusti tečnost. Ako primetite da je meso pustilo tečnost, uklonite višak tečnosti i nastavite sa prženjem. Kada meso porumeni, prebacite ga na tanjir i ostavite sa strane. U ovom trenutku, meso neće biti potpuno kuvano.

U isti lonac na umerenoj vatri dodajte malo maslinovog ulja, ljubičasti luk, beli luk i šargarepu i dinstajte oko 5 minuta, povremeno mešajući. Dodajte svežu majčinu dušicu, paradajz pastu i Vorčester sos i kuvajte dok malo ne omekša, oko 2-3 minuta. Dodajte crno vino i kuvajte dok se ne redukuje, oko 3 minuta. Dodajte brašno, promešajte, pa sipajte goveđi bujon i mešajte dok brašno ne postane mekano i ne počne da se zgušnjava.

Vratite govedinu i dodajte krompir i lovorov list. Pustite da provri, pa smanjite na nižu temperaturu i kuvajte još 5-7 minuta. Ako je potrebno, u ovom trenutku dodajte dodatne začine, uz so i biber, po ukusu.

Pokrijte i pecite u zagrejanoj rerni oko 1 sat i 45 minuta dok meso ne omekša. Dodajte grašak 10 minuta pred kraj pečenja. Pre serviranja, uklonite lovorov list. Gotov gulaš iz rerne poslužite topao, sa malo seckanog peršuna.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

