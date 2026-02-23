Bolje od teške zaprške: Ovako se pravi savršeno gust i kremast grašak bez trunke brašna

Gust grašak bez zaprške je moguć uz ovaj jednostavan trik. Zaboravite na težak stomak i uživajte u punom ukusu povrća.

Svi volimo onaj osećaj kada kašika stoji uspravno u tanjiru toplog variva, ali postizanje te gustine često zahteva nezdravu količinu ulja i brašna. Godinama sam pokušavala da napravim gust grašak bez zaprške koji neće biti vodenast, ali ni pretežak za stomak. Rešenje se krije jednostavnoj tehnici koju su koristile naše bake, a koju smo zaboravili.

Mnogi greše jer misle da se kremasto varivo dobija samo dugim krčkanjem ili dodavanjem zaprške na kraju. Istina je drugačija. Često se dešava da grašak ostane tvrd, a voda retka, što kvari celokupan utisak jela. Ako želite zdrav ručak punog ukusa, morate promeniti pristup.

Kako zgusnuti grašak bez brašna?

Najbolji način za zgušnjavanje je dodavanje jednog sitno narendanog krompira na početku kuvanja ili pasiranje manje količine skuvanog graška štapnim mikserom. Skrob iz povrća prirodno povezuje tečnost i stvara kremastu teksturu bez zaprške.

Prirodni skrob je vaš najbolji saveznik

Zaboravite na grudvice brašna koje plivaju po površini. Probala sam razne metode, od kukuruznog skroba do mlevenih ovsenih pahuljica, ali krompir daje najlepšu svilenkastu strukturu. Evo kako da postignete savršen rezultat:

Izdinstajte crni luk i šargarepu na malo vode i ulja dok ne omekšaju.

Dodajte grašak i jedan srednji krompir koji ste prethodno izrendali na najsitnije rende.

Nalijte vodom da ogrezne i kuvajte na umerenoj temperaturi.

Tokom kuvanja, rendani krompir će se potpuno raspasti i ispustiti skrob koji vezuje čorbu.

Ovaj metod osigurava da dobijete gust grašak bez zaprške, a da pri tom ne promenite osnovni ukus jela. Krompir je neutralan i samo doprinosi teksturi.

Drugi metod: Pasiranje dela povrća

Ako nemate krompir pri ruci ili jednostavno ne želite da ga koristite, postoji još jedan trik za zgušnjavanje jela. Kada je kuvani grašak skoro gotov, odvojite jednu kutlaču zrna i malo tečnosti u posebnu posudu. Izblendajte to štapnim mikserom ili izgnječite viljuškom dok ne dobijete pire.

Vratite tu smesu u šerpu i promešajte. Ovo momentalno daje gustinu i pojačava ukus samog graška. Ovakva priprema graška je idealna za one koji paze na unos kalorija jer ne dodajete apsolutno ništa sa strane.

Zašto izbegavati klasičnu zapršku?

Pržena masnoća i brašno često izazivaju gorušicu i osećaj težine nakon jela. Kada napravite gust grašak bez zaprške, osetićete razliku u varenju već posle prvog tanjira. Ukus povrća dolazi do izražaja jer ga ne guši ukus prepečenog brašna.

Verujte, jednom kada probate ovaj način, nikada se nećete vratiti na staro. Vaše telo će vam biti zahvalno, a ukućani će tražiti repete.

Odgovori na vaše najčešće nedoumice

1. Da li će se osetiti ukus krompira u grašku?

Ne, narendani krompir se potpuno raskuva i stopi sa tečnošću. On služi isključivo kao prirodni zgušnjivač i ne menja dominantan ukus graška.

2. Mogu li ovaj metod koristiti i za druga variva?

Naravno. Ovaj trik sa krompirom ili pasiranjem dela povrća odlično funkcioniše za pasulj, boraniju ili sočivo. To je univerzalni način za kremasto varivo.

3. Kada se dodaje začin poput mirođije?

Sveže začinsko bilje, posebno mirođiju, uvek dodajte na samom kraju, kada isključite ringlu. Tako ćete sačuvati eterična ulja i svežinu mirisa.

Koji je vaš najveći izazov kada kuvate domaća variva – gustina, ukus ili nešto treće? Pišite nam u komentarima svoja iskustva.

