Hilandarski domaći hleb: Ovo je čuveni recept sa Svete Gore – napravite ga za Nikoljdan!

Na Svetoj Gori se vekovima pripremaju posebne vrste hilandarskog hleba, a ono što im je svima zajedničko jeste to da se prave bez industrijskog kvasca.
Ti hlebovi su neverovatno mirisni, spolja hrskavi, a iznutra mekani i elastični.
Priprema hilandarskog hleba tamo nije samo kuvanje, već pravi mali duhovni ritual koji se obavlja na isti način već više od osam vekova, prenosi Srbija Danas.
U manastirima, po izlasku iz crkve, monah koji je zadužen za pekarstvo u velikom koritu meša brašno i toplu vodu, na mestu gde se isto to radi stotinama godina. Paralelno se priprema prirodni „kvasac“ od starog hleba. Testo potom miruje i raste tokom cele noći.
Kada zvona zazvone za jutrenje, oko dva sata posle ponoći po našem vremenu, pekar i još poneko iz bratstva ponovo premesuju hleb. To čine uz poseban blagoslov da u crkvu dođu kasnije. Vatra se pali sa kandila, loži se furuna, hleb se stavlja u tepsije. Hlebovi budu teški i po kilogram i peče se vrlo brzo. Pripremaju se ogromne količine, i po 150 kilograma dnevno.
Po završetku službe, sveštenik deli još topao hleb deci, dok se iz njega još diže para. U zavisnosti od brašna koje imaju, monasi peku beli, crni hleb ili pogače. Svi koji su ih probali kažu da imaju poseban, pun i bogat ukus.
Posebno je poznat hleb sa maslinama koji se pravi u Hilandaru, a nosi naziv eliopsomo.
Recept za hilandarski hleb sa maslinama:
Sastojci:
250 g mekog brašna
250 g oštrog brašna
125 ml soka od pomorandže
125 ml vode
1 kašičica sode bikarbone
15 maslina bez koštica
Priprema:
U jednoj posudi pomešamo obe vrste brašna, dodamo sodu bikarbonu i prašak za pecivo, pa postepeno sipamo vodu i sok od pomorandže. Mesimo dok ne dobijemo glatko, nešto ređe testo, ali takvo i treba da bude.
Masline možemo iseckati ili ostaviti cele, pa ih umešamo u testo i još jednom sve lepo sjedinimo. Smesu zatim izlijemo u okrugli pleh obložen papirom za pečenje, poravnamo i po želji utisnemo još nekoliko maslina.
Hilandarski hleb pečemo u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 40 minuta, dok ne dobije lepu, rumenu koricu.
