Hilandarski domaći hleb: Ovo je čuveni recept sa Svete Gore – napravite ga za Nikoljdan!

Priprema hilandarskog hleba nije samo kuvanje, već pravi mali duhovni ritual koji se obavlja na isti način već više od osam vekova.

Na Svetoj Gori se vekovima pripremaju posebne vrste hilandarskog hleba, a ono što im je svima zajedničko jeste to da se prave bez industrijskog kvasca.

Ti hlebovi su neverovatno mirisni, spolja hrskavi, a iznutra mekani i elastični.

Priprema hilandarskog hleba tamo nije samo kuvanje, već pravi mali duhovni ritual koji se obavlja na isti način već više od osam vekova, prenosi Srbija Danas.

U manastirima, po izlasku iz crkve, monah koji je zadužen za pekarstvo u velikom koritu meša brašno i toplu vodu, na mestu gde se isto to radi stotinama godina. Paralelno se priprema prirodni „kvasac“ od starog hleba. Testo potom miruje i raste tokom cele noći.

Kada zvona zazvone za jutrenje, oko dva sata posle ponoći po našem vremenu, pekar i još poneko iz bratstva ponovo premesuju hleb. To čine uz poseban blagoslov da u crkvu dođu kasnije. Vatra se pali sa kandila, loži se furuna, hleb se stavlja u tepsije. Hlebovi budu teški i po kilogram i peče se vrlo brzo. Pripremaju se ogromne količine, i po 150 kilograma dnevno.

Po završetku službe, sveštenik deli još topao hleb deci, dok se iz njega još diže para. U zavisnosti od brašna koje imaju, monasi peku beli, crni hleb ili pogače. Svi koji su ih probali kažu da imaju poseban, pun i bogat ukus.

Posebno je poznat hleb sa maslinama koji se pravi u Hilandaru, a nosi naziv eliopsomo.

Recept za hilandarski hleb sa maslinama:

Sastojci:

250 g mekog brašna

250 g oštrog brašna

125 ml soka od pomorandže

125 ml vode

1 kašičica sode bikarbone

15 maslina bez koštica

Priprema:

U jednoj posudi pomešamo obe vrste brašna, dodamo sodu bikarbonu i prašak za pecivo, pa postepeno sipamo vodu i sok od pomorandže. Mesimo dok ne dobijemo glatko, nešto ređe testo, ali takvo i treba da bude.

Masline možemo iseckati ili ostaviti cele, pa ih umešamo u testo i još jednom sve lepo sjedinimo. Smesu zatim izlijemo u okrugli pleh obložen papirom za pečenje, poravnamo i po želji utisnemo još nekoliko maslina.

Hilandarski hleb pečemo u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 40 minuta, dok ne dobije lepu, rumenu koricu.

