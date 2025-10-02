Hit je u celom svetu: Žene ovaj proizvod koriste i umesto kora za pitu, skoro da nema kalorija

Pirinčani papir je tanko sušeno testo od pirinča, vode i soli koje potiče iz područja Istočne Azije. U veoma kratkom roku stekao veliku popularnost u celom svetu.

U nastavku pročitajte zašto je uvek dobro imati piričani papir u kuhinji te proverite par ideja za korištenje koja nam donose savetnici za ishranu.

1. Bez glutena

Zamenite tortilje, testa i sve što inače ne smete ako izbegavate gluten jer iz tradicionalne vijetnamske kuhinje dolazi savršeno rešenje za one koji bi takođe hteli uživati u različitim smotuljcima. Samo oprezno, za one preosjetljive na gluten savetuje se da uvek na ambalaži pogledaju sastav i procene postoji li opasnost od glutena u tragovima.

2. Malo kalorija

Za vas koji pazite na kalorije pirinčani papir ne samo da ima malo kalorija, već vam može pomoći da sve brašnaste namirnice poput pekarskih proizvoda zamenite slasnim i šarenim povrćem zamotanim u ovaj papir. Brzo, lagano, a zasitno – idealan letnji obrok!

3. Jednostavan za pripremu

Pirinčani papir nije potrebno termički obrađivati. U paketu može stajati jako dugo, a pre korištenja potrebno ga je samo navlažiti u vrućoj vodi na par sekundi. Neutralnog je okusa i pruža toliko mogućnosti i kombinacija da vas ne može ne oduševiti. Pogledajte samo par ideja kako iskoristiti pirinčani papir

– U klasičnim prolećnim rolnicama zamenite testo ovim papirom, a za laganiju varijantu ostavite ih neprženima.

– Navlažene i obrisane pirinčane papire na par sekundi ubacite u vruće ulje za prženje, obrišite višak ulja, začinite i grickajte uz omiljeni umak.

– Narežite ih na tanke rezance i ubacite u salate i supe.

– Testo za savijače zamenite pirinčanim papirom koji će vaše pite učiniti izvrsnom i efektnom alternativnom bez glutena.

– Napravite desertnu varijantu rolnica – u pirinčani papir zamotajte bananu i voće, smotuljke umočite u kokosove mrvice i prelijte tamnom čokoladom.

– Ovaj papir možete koristiti i za oslikavanje ukrasa koje ćete staviti na tortu, poput jestive slike

