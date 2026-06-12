Hlađenje paradajza je greška koju pravi pola Srbije, a kuvari objašnjavaju zašto mu frižider potpuno upropasti ukus

Hlađenje paradajza razgrađuje ćelijske zidove i ostavlja vam brašnastu, bljutavu teksturu. Pročitajte kada frižider ipak ima smisla.

Hlađenje paradajza je razlog zašto vam onaj sa pijace, pun ukusa, posle dva dana u frižideru postane brašnast i bljutav. Niske temperature razgrađuju ćelijske zidove i guše aromatična jedinjenja koja paradajzu daju onaj prepoznatljiv letnji ukus. Sezona je stigla, pijace su pune, a većina ljudi pravi istu grešku čim donese kese kući.

Zašto paradajz u frižideru gubi ukus

Problem nije samo u temperaturi, već u tome šta ona radi sa unutrašnjom strukturom ploda. „Niske temperature razgrađuju ćelijske strukture i oštećuju ćelijske zidove, što dovodi do brašnaste, kašaste teksture i nedostatka ukusa“, objašnjava Džoš Alsberg, vlasnik jedne pijace. Zadovoljstvo jedenja takvog paradajza prosto nestane.

Kuvar Mark Vinson predlaže da o paradajzu razmišljate kao o voću, a ne povrću. Veliki deo ukusa duguje delikatnim aromatičnim jedinjenjima koja hladnoća ućutka. Zato paradajz iz frižidera može izgledati savršeno, a u ustima biti potpuno prazan.

Koliko hladno je previše hladno

Granica je jasnija nego što mislite. „Čuvanje celog paradajza na temperaturama ispod 10°C oštećuje ćelijske membrane i zaustavlja sazrevanje“, kaže kuvarica Danuška Lisek. Tekstura se menja iz čvrste i sočne u zrnastu i kašastu. A jednom kada se sazrevanje zaustavi, povratka nema, paradajz neće dozreti čak ni kada ga vratite na pult.

Kada je hlađenje paradajza ipak u redu

Idealno bi bilo da kupite tačno onoliko koliko stignete da pojedete. Ali leto retko ide po planu, a obilje na tezgi lako vas zavede. Ako se nađete sa desetinama plodova i izuzetno toplom kuhinjom, frižider postaje manje zlo.

Ovo posebno važi za zrele i prezrele plodove koje ne možete odmah da iskoristite. Bolje ih kratko rashladiti nego gledati kako trule i privlače voćne mušice. Kratak boravak u frižideru neće im mnogo naškoditi ako su već potpuno zreli.

Postoji još jedan slučaj kada je frižider obavezan. Već isečen paradajz uvek ide na hladno, iz bezbednosnih razloga, da bi se usporio rast bakterija. Ovde nije reč o ukusu, već o tome da hrana ostane bezbedna za jelo.

Da li paradajz treba hladiti pre jela?

Ne. Paradajz ostavite da dostigne sobnu temperaturu pre serviranja, naročito u salatama. Hladan plod ima prigušen ukus, dok topao oslobađa svu aromu.

Trik koji menja sve, a niko ga ne radi

Ako ste paradajz ipak rashladili, ne jedite ga pravo iz frižidera. Izvadite ga bar pola sata ranije i pustite da se zagreje. Paradajz, baš kao i sir, ima najbolji ukus na sobnoj temperaturi. Ova sitnica vrati veliki deo onoga što je hladnoća prigušila.

Najbolji potez ostaje najjednostavniji. Kupujte u manjim količinama, češće, i držite plodove na pultu daleko od direktnog sunca. Sobna temperatura čuva i teksturu i miris bolje od bilo kog frižidera.

A vi, priznajte iskreno: koliko puta ste ovog leta gurnuli kesu paradajza u frižider bez razmišljanja? Napišite u komentarima kako ga vi čuvate

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