Hleb i peciva će danima ostati sveža i mekana kao pamuk, samo dodajte 1 neočekivani sastojak u testo

Hleb i peciva ostaće sveža danima i neće se sušiti. Samo u testo dodajte kašiku meda. Ovaj trik znaju samo profesionalci.

Ako pripremate hleb kod kuće, verovatno ste primetili da obično brže ostari i postane mrvičast nego onaj iz pekare.

Srećom, postoje trikovi koji će sprečiti da se to dogodi i zahvaljujući kojima će hleb i peciva koje pripremite i narednog dana ostati sveža, mekana i ukusna.

Caka je u jednom neočekivanom sastojku, a znaju je samo profesionalci!

,,Rok trajanja pekarskih proizvoda, hleba, kifli i pogača, možete da produžite tako što ćete dodati kašiku meda u testo. Zahvaljujući ovom tajnom sastojku kifle, lepinje i hleb dugo ostaju sveže i ne mrve se“, objašnjava profesionalni kuvar iz “Haggis Pub & Kitchen”.

