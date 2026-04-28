Hrana vam se lepi? Ubacite zrnce ovoga u ulje i desiće se magija – čak i na starom tiganju

Hrana se lepi za tiganj i kvari vam ručak? Ubacite zrno soli u zagrejano ulje i isprobajte stari kuvarski trik već večeras.

Kada vam se hrana se lepi za tiganj i pored toga što ste sipali pristojnu količinu ulja, problem retko leži u tiganju.

Češće je krivac pogrešna temperatura ili vlaga koja se zadržala na namirnici.

Postoji jedan kuhinjski potez koji koriste kuvari starog kova, a izvodi se sa zrnom krupne soli i kapi ulja.

Trik je u sredini teksta, ali pre toga moramo da raščistimo gde najviše grešite.

Zašto vam se hrana lepi za tiganj iako ima ulja

Najčešći razlog je hladan tiganj. Ubacite meso ili jaje pre nego što se gvožđe ili teflon dovoljno zagreje, i belančevine se odmah uhvate za površinu.

Drugi razlog je vlažna namirnica. Ako ste piletinu izvadili iz marinade i bacili je mokru u ulje, lepljenje je neizbežno.

Treći krivac je previše hrane odjednom. Tiganj se ohladi, oslobodi se voda, i umesto pečenja dobijate dinstanje.

Tu počinje haos sa zagorelim koricama i pokidanim komadima.

Šta znači zrno soli u ulju

Ovo je trik koji se prenosio sa bake na unuku.

Sipate ulje u tiganj, sačekate da se zagreje i ubacite jedno zrno krupne morske soli.

Kada zrno počne da pucketa i poskakuje, ulje je dostiglo idealnu temperaturu za prženje. Tek tada spuštate hranu.

Druga varijanta tiče se starih, ogrebanih tiganja.

Pospite tanak sloj soli po suvom tiganju, zagrejte ga par minuta, pa solju protrljajte papirnim ubrusom.

So upija stare masnoće i zaglađuje sitne pukotine. Posle toga sipate ulje i pržite kao na novom tiganju.

Kako sprečiti lepljenje hrane korak po korak

Red poteza je važan koliko i sam trik sa solju. Ako preskočite jedan korak, ni najskuplji tiganj vas neće spasiti.

Tiganj zagrejte prazan, na srednjoj vatri, oko dva minuta

Sipajte ulje i sačekajte da se zatalasa, ali ne i da se dimi

Ubacite zrno soli i posmatrajte reakciju

Meso ili ribu prethodno posušite papirnim ubrusom

Spuštajte komade jedan po jedan, ostavljajući razmak

Ne dirajte hranu prvih devedeset sekundi

Upravo je to nestrpljenje trenutak gde većina nas napravi grešku.

Tek kada meso ili jaja dobiju onu finu, hrskavu koricu, komad će se sam odvojiti od dna.

Ako krenete ranije da ga gurate lopaticom, samo ćete pokidati ono najukusnije i ostaviti zalepljeno na tiganju.

Zašto stari tiganj može da bude bolji od novog

Stari liveni tiganj koji je godinama upijao masnoću ima prirodni nelepljivi sloj.

Problem nastaje kada ga operete deterdžentom i sunđerom za ribanje. Skinete patinu i hrana počne da se lepi.

Trik sa solju vraća deo te zaštite, naročito kod livenog gvožđa.

Teflonski tiganji su druga priča. Kada se izgrebu, nijedan trik ne pomaže trajno.

Ali zagrevanje sa zrnom soli pre ulja produžava im vek upotrebe za nekoliko meseci.

Šta učiniti kada se hrana već zalepila

Ne paničite i ne strugajte odmah. Skinite tiganj sa vatre, sipajte malo tople vode i sačekajte minut.

Zalepljeni deo će omekšati i lako ćete ga skinuti drvenom lopaticom.

Nikada ne sipajte hladnu vodu u vreo tiganj, jer ćete ga deformisati.

Za tvrdokorne ostatke, prokuvajte vodu sa kašikom sode bikarbone unutar tiganja. Posle deset minuta sve klizi samo od sebe.

Da li so oštećuje tiganj

Krupna so u maloj količini ne oštećuje tiganj. Problem nastaje samo ako ostavite slanu vodu da stoji satima u livenom gvožđu, što izaziva rđu.

Koje ulje je najbolje za prženje na starom tiganju

Suncokretovo i uljano repičino ulje podnose visoke temperature. Maslinovo ulje čuvajte za salate i kratko dinstanje, jer brzo zagori.

Kako da znam da je tiganj dovoljno zagrejan

Kapnite kap vode na suv tiganj. Ako se voda razbije u sitne kuglice koje klize i isparavaju, tiganj je spreman za ulje.

