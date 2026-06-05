Hrskava bečka šnicla puca pod viljuškom: Dodajte jednu kašiku ovog sastojka u jaja i panirka se diže kao perina

Hrskava bečka šnicla traži jedan trik koji svi propuštaju. Dodajte kašiku ovog sastojka u jaja i probajte odmah.

Hrskava bečka šnicla ne pravi se srećom, već jednom kašikom koja menja sve. Većina ljudi umuti jaja, uvalja meso u prezle i čudi se zašto panirka leži ravno kao asfalt. A trik se krije u jednom sastojku koji verovatno već imate u frižideru, samo ne znate da ga dodate u pravom trenutku.

Zašto vaša panirka uvek otpadne

Šnicla se ne pohuje samo zato da bi imala koricu. Pohuje se zato da bi se ta korica odvojila od mesa i napravila vazdušni jastuk. Kad to ne uspe, dobijete tvrdu, masnu pločicu koja se lepi za zube. Krivac je skoro uvek isti, jaja su pregusta i prezle se previše ulepe za meso.

Jedna kašika koja menja sve

U umućena jaja dodajte jednu kašiku hladne mineralne vode, gazirane. Ne mleka, ne ulja, ne pavlake. Mineralna voda razređuje jaja taman koliko treba i mehurići gasa, kada upadnu u vrelu masnoću, počnu da se šire ispod prezli. Tako se panirka diže od mesa i posle prženja se nabora kao prava bečka korica koja puca pod viljuškom.

Šta je tajna hrskave bečke šnicle

Tajna je odvajanje korice od mesa pomoću pare i masnoće. Jedna kašika gazirane mineralne vode u jajima stvara mehuriće koji u vrelom ulju podižu prezle. Rezultat je naborana, vazdušasta korica i hrskava bečka šnicla.

Redosled koji ne smete da preskočite

Teleća ili svinjska šnicla mora biti tanko izlupana, oko pet milimetara. Posolite je tek pred pohovanje, nikako ranije, jer so izvlači vodu i meso postaje žilavo. Brašno mora biti suvo i ravnomerno, višak otresite. Jaja sa kašikom mineralne vode promešajte viljuškom, ne mikserom, jer pena tu samo smeta.

Prezle koristite domaće, od starog belog hleba samlevenog krupnije nego što se obično prodaje. Industrijska panirka je previše sitna i upija ulje kao sunđer. Posle valjanja ništa ne pritiskajte rukom. Šnicla ide u tiganj odmah, ne čeka.

Masnoća i tiganj odlučuju o svemu

Bečlije prže na rastopljenom maslu pomešanom sa uljem, u odnosu pola pola. Ulje podiže tačku dimljenja, a maslo daje miris. Masnoće mora biti toliko da šnicla pliva, najmanje dva prsta visine. Ako pliva, panirka se sama nabora i ne morate je polivati kašikom.

Temperatura ulja je oko 170 stepeni. Test je jednostavan, bacite mrvicu prezle i ona mora odmah da zacvrči i izađe na površinu. Hladno ulje znači masnu šniclu, prevruće ulje znači sagorelu koricu i sirovo meso unutra.

Kako da znate da je šnicla gotova

Pohovana šnicla je gotova kada je boja zlatno žuta, ne smeđa. To je oko dva minuta sa svake strane za tanko izlupanu teletinu. Izvadite je na rešetku, nikako na papir za upijanje. Papir hvata paru i korica koju ste s mukom napravili omekša za pola minuta.

Najčešća greška koja sve upropasti

Pohovane šnicle se ne slažu jedna na drugu. Para iz tople šnicle smekša koricu donje za nekoliko sekundi. Ako pravite više komada, držite ih u rerni na 80 stepeni, raširene na rešetki, dok ne završite poslednju.

Da li mogu da koristim običnu vodu umesto mineralne?

Možete, ali efekat nije isti. Obična voda samo razređuje jaja, dok mineralna nosi gas koji stvarno podiže panirku tokom prženja.

Koje meso je najbolje za bečku šniclu?

Tradicionalno se koristi teleći but, tanko izrezan i izlupan. Svinjski krmenadla bez kosti je jeftinija i sasvim solidna zamena.

Zašto mi panirka upija previše ulja?

Ulje vam je hladno ili nemate dovoljno masnoće u tiganju. Šnicla mora da pliva u vrelom ulju, ne da se prži na pola prsta.

Koji sastojak vi dodajete u jaja kad pohujete, i da li ste je naučili od bake ili je to vaš lični pronalazak?

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