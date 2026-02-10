Spremite tikvice na jedan malo neuobičajen ali i lak način - toliko hrskave i ukusne da će svako polizati prste.

Hrskave spolja, a mekane iznutra – ove tikvice iz rerne su toliko dobre da nestaju sa stola za samo 5min!

Ako tražite lak i ukusan način da tikvice pretvorite u hrskavi zalogaj koji se topi u ustima, ovaj recept je pravi pogodak.

Umesto klasičnog prženja u tiganju, tikvice se peku u rerni u savršeno hrskavoj korici, dok umak od jogurta sa belim lukom i limunom donosi osvežavajuću kremastost koja se odlično slaže uz njih. Ovo jelo može biti sjajan prilog uz ručak, večeru ili ukusna grickalica kada vam dođu gosti.

Šta vam je potrebno za hrskave tikvice:

2 srednje tikvice, isečene na štapiće

1 šolja prezli ili panko prezli

½ šolje rendanog parmezana

1 kašičica belog luka u prahu

1 kašičica mlevene paprike

½ kašičice soli

¼ kašičice crnog bibera

2 umućena jajeta

½ šolje brašna

Za jogurt umak:

1 šolja grčkog jogurta

1 čen belog luka, sitno seckan

1 kašika maslinovog ulja

1 kašičica limunovog soka

So i biber po ukusu

Svež peršun po želji

Kako se spremaju?

Uključite rernu i zagrejte je na 200 stepeni. Pleh obložite papirom za pečenje ili ga lagano premažite uljem.

Tikvice operite i isecite na štapiće srednje debljine. U jednoj posudi pomešajte prezle, parmezan, beli luk u prahu, papriku, so i biber. U drugu posudu stavite brašno, a u treću umutite jaja.

Svaki štapić tikvice prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja, a potom u mešavinu prezli i sira. Ređajte ih u jednom sloju na pripremljeni pleh.

Pecite tikvice oko 20 minuta, a na polovini pečenja ih pažljivo okrenite kako bi ravnomerno porumenele i ostale hrskave sa svih strana.

Dok se tikvice peku, pripremite umak. U manjoj činiji sjedinite jogurt, beli luk, maslinovo ulje i limunov sok. Začinite po ukusu i dodajte malo sitno seckanog peršuna ako volite.

Poslužite tikvice dok su tople, uz jogurt umak sa strane. Savršene su kao prilog, lagani obrok ili zanimljiva grickalica za druženja.

Prijatno!

