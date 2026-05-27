Hrskavi krompirići iz rerne koji se jedu bez prestanka: Spolja hrskavi, iznutra mekani kao puter

Hrskavi krompirići iz rerne uspevaju samo uz jedan trik koji većina preskoči. Probajte danas za ručak, pleh će ostati prazan.

Uzalud trošite i vreme i trud ako čim ubacite ručak u rernu počnete da dežurate pored šporeta. Stalno otvaranje, prevrtanje i čačkanje uništiće svaku šansu da na stolu zasijaju pravi, hrskavi krompirići. Umesto savršene korice, dobićete mlitav i kuvan krompir pun vode.

Iskusne domaćice znaju zlatno pravilo koje donosi spas – pleh se prvih trideset minuta ne dodiruje.

Zašto krompir iz rerne ispadne mekan, a ne hrskav

Voda je neprijatelj kore. Kad krompir baci svoju vodu na vreo pleh, ona mora negde da ode, inače će se krompir kuvati u svojoj pari. Tu većina nas greši. Pretrpamo pleh, slažemo krompire jedan preko drugog, i para nema kuda.

Pravilo je prosto. Jedan red krompira, razmak između komada koliko prst, vreo pleh već namazan uljem.

Kilogram mladog krompira traži pleh veličine standardne rerne, ne manji.

Recept za najukusnije hrskave krompiriće

Sastoji:

1 kg mladog krompira, prepolovljenog

5 do 6 čenova belog luka u ljusci, blago pritisnutih nožem

3 kašike maslinovog ulja

nekoliko grančica majčine dušice ili ruzmarina

krupna so i sveže mleveni biber

Mladi krompir ne treba ljuštiti. Kora je tanka, daje boju i drži oblik. Operite ga četkicom pod mlazom vode i osušite kuhinjskom krpom.

Suv krompir je hrskav krompir, mokar nikada neće biti.

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni, sa plehom unutra. Vreo pleh radi pola posla. Kad ubacite krompir na njega, čućete cvrčanje, to je zvuk koji želite.

Prepolovljene krompiriće prebacite u činiju, prelijte uljem, posolite, pobiberite i izmešajte rukama da svaki komad sija. Rasporedite ih na vreo pleh presekom nadole. Taj presek je tačka gde nastaje korica boje karamela, ne dirajte ga.

Dodajte čenove belog luka u ljusci i grančice začina između krompira, ne preko. Pecite 30 minuta. Bez otvaranja, bez provere, bez mešanja.

Posle pola sata otvorite rernu. Lopaticom okrenite svaki komad. Vratite još 25 do 35 minuta, dok ivice ne potamne. Beli luk će tada biti mekan kao puter, istisnete ga iz ljuske i razmažete po krompiru.

Greške koje uništavaju hrskavu koricu

Aluminijumska folija. Pokriven krompir je kuvan krompir, koliko god rerna bila jaka. Folija drži paru iznad jela i kora ostaje bleda.

Hladno ulje preliveno preko hladnog krompira na hladnom plehu. Sve hladno znači da prvih deset minuta pečenja troši na zagrevanje, umesto da pravi koricu. Zagrejte pleh, zagrejte ulje sa njim.

Sitno mlevena so. Hvata vlagu, lepi se za koru i pravi vlažan sloj. Krupna morska so ostaje na površini, hrska pod zubom i ne natapa krompir.

Jednostavna tajna za savršen porodični ručak

Na kraju, sve se svodi na malo strpljenja i par dobrih trikova koje svako može da savlada. Kada prestanemo da dežuramo pored rerne i pustimo vreo pleh da odradi svoj posao, kulinarstvo postaje čisto uživanje, a rezultat nikada ne izostane.

Uz samo malo pažnje oko razmaka i krupne soli, iz rerne će vam svaki put izaći savršeni hrskavi krompirići – oni sa prelepom rumenom koricom koja mami na prvi pogled, dok unutra ostaju mekani i mirisni, baš onako kako vaši ukućani najviše vole.

