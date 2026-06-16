Trik za ekstra hrskave pečene krompiriće: Pre stavljanja u rernu, obavezno dodajte ovaj sastojak

Zamislite onaj savršen zvuk krckanja dok jedete krompir. Uz ovaj recept, vaši hrskavi pečeni krompirići postaju stvarnost, a ne želja.

Krompir iz rerne koji nije mekan, već ima onu pravu, krckavu koricu, često je nemoguća misija. Većina nas na kraju dobije samo pečeni pire koji se lepi za pleh. Postoji profesionalna tajna koja ovo menja iz korena, a sve što vam treba su so, ulje i jedna obična kašičica sode bikarbone. Kada primenite ovaj metod, hrskavi pečeni krompirići više neće biti stvar sreće, već zagarantovan rezultat.

Zašto je soda bikarbona ključna?

Trik je u hemiji: soda bikarbona menja pH vrednost vode tokom kuvanja, što uzrokuje razgradnju površinskog skroba.

Rezultat? Krompir dobija hrapavu, neravnu površinu koja se u rerni pretvara u omotač koji krcka pod viljuškom. Tako dobijate najhrskavije krompiriće koji su istovremeno mekani iznutra.

Jednostavan postupak za savršenu koricu

Oljuštite krompir i isecite ga na krupnije, jednake komade.

Stavite krompir u ključalu, dobro posoljenu vodu. Kada ponovo proključa, dodajte kašičicu sode bikarbone. Kuvajte oko 20 minuta dok ivice ne postanu blago „naborane“.

Ovo je ključan korak -pažljivo ocedite krompir i ostavite ga par minuta da ispari višak vlage.

Pleh sa uljem zagrejte u rerni na 200°C pre nego što spustite krompir. Kad ga ubacite, krompir bi trebalo blago da zacvrči.

Pecite 40 minuta uz povremeno okretanje da dobijete ujednačenu, zlatnu boju.

Tri stvari na koje morate da pazite dok pečete

Ako su komadi previše zbijeni u plehu, krompir će se kuvati u sopstvenoj pari umesto da se peče.

Zagrevanje ulja pre stavljanja krompira je ono što stvara trenutnu reakciju za savršeno hrskave krompiriće.

Dodajte svež ruzmarin ili beli luk tek pred kraj pečenja kako ne bi izgoreli i pokvarili ukus.

Zaboravite na gnjecav krompir – ovo je novi standard

Nema više potrebe za dubokim prženjem i litrama ulja da biste dobili vrhunski prilog. Kada jednom savladate tehniku sa sodom, ovi izuzetno hrskavi krompirići postaju standard u vašoj kuhinji.

Ovako pripremljeni hrskavi pečeni krompirići su dokaz da vrhunski rezultat ne zavisi od skupih aparata, već od poznavanja osnovnih procesa pripreme hrane.

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