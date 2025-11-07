Hrskavi pomfrit kao iz Mekdonaldsa kod kuće: Moguće je, caka je ovom sastojku (video)

Savršen hrskavi pomfrit kod kuće nije nemoguća misija. Uz pravi krompir, tehniku i malo strpljenja, možete dobiti zlatno-smeđe kropmpiriće koji mame osmeh.

U čemu je zapravo tajna savršenog hrskavog pomfrita? Mnogi od nas su pokušali da ih naprave kod kuće i na kraju su dobili lepljive i neubedljive rezultate. U ovom vodiču otkrićemo male cake koje morate znati kako bi kod kuće napravili pomfrit restoranskog kvaliteta.

Izbor pravog krompira

Ključ savršenog, hrskavog pomfrita je pravi tip krompira. Birajte suve, skrobne sorte s čvrstom teksturom. Mladi ili vlažni krompiri nikada neće biti dovoljno hrskavi. Eksperimentišite i pronađite sortu koja vam daje idealnu ravnotežu mekoće iznutra i hrskavosti izvana.

Sečenje krompira

Jednaki krompirići su tajna ravnomernog prženja. Rezanje na pola centimetra tanke štapiće ili šnite osigurava da svi krompirići dobiju istu boju i teksturu. Oštar nož ili mandolina su vaši najbolji prijatelji u ovom koraku.

Priprema pre prženja

Namakanje u hladnoj vodi uklanja višak skroba i sprečava da se krompirići slepe.

A ukoliko želite da postignete onu prepoznatljivu hrskavost iz restorana, pripremite hladnu vodu i sipajte u nju malo sirćeta. Zatim dodajte iseckani pomfrit i ostavite da odstoji nekoliko minuta. Ovaj postupak garantuje da će pomfrit zadržati lep oblik i da će krompir imati pravu strukturu tokom prženja.

Nakon toga, obavezno ih dobro osušite – suvi krompirići prže se ravnomerno i ne prskaju ulje.

Sada na red dolazi sledeći trik:

Stavite krompir u činiju, pospite po njemu malo kukuruznog skroba i promešajte ga dobro. Skrob će ojačati njegovu konzistenciju i ispržiće se mnogo bolje, dobićete veću hrskavost i zlatnu boju.

Dvostruko prženje za savršenstvo

Prvi krug prženja: 130–150°C, 3–5 minuta. Ovo blanširanje peče krompire bez boje. Hlađenje u frižideru 30 minuta priprema ih za finalno prženje. Drugi krug: 180–190°C, u malim porcijama. Trebalo bi da vidite mehuriće – znak da voda izlazi, a ne ulje ulazi. Kad su zlatni, krompirići su spremni.

Soljenje i serviranje

Posolite odmah, dok su još vrući, finom morskom solju. Tako se so bolje zadržava i svaki zalogaj eksplodira ukusom.

Zaključak

Pravljenje savršenog pomfrita restoranskog kvaliteta zahteva malo strpljenja i pažnje posvećene detaljima, ali rezultati neće razočarati. Pratite ove savete i uživajte u savršenom pomfritu iz udobnosti svog doma.

