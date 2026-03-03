Neverovatno ukusan namaz od čvaraka - probajte omiljenu slanu poslasticu na drugačiji i ukusniji način i uverite se koliko je ukusan.

Hrskavo, a neodoljivo ukusno – namaz od čvaraka za doručak koji prosto obara s nogu!

Tradicionalni i ukusan namaz od čvaraka koji osvaja.

Jedan pravi klasik domaće kuhinje — jednostavan, aromatičan i savršen za one koji vole bogate i slasne ukuse. Ovo je jelo koje su naši stari pravili kad su imali čvarke pri ruci, a nije čudno što ga mnogi i danas obožavaju: idealan je za doručak, užinu ili kao fino predjelo uz domaći hleb.

Osnova namaza su upravo čvarci — komadići hrskavog, prženog svinjskog mesa koji daju pun ukus i teksturu. U kombinaciji sa ostalim sastojcima nastaje kremasta i aromatična smesa koja se lako razmazuje i idealna je uz sveže pecivo ili tost.

Sastojci:

Čvarci

Crni luk

Maslinovo ulje ili mast

Beli luk (po želji)

So, biber i začini po ukusu

(Opcionalno) Pavlaka ili krem sir

Priprema:

Sitno iseckaj crni luk i proprži na malo maslinovog ulja ili masti dok ne omekša i postane zlatan.

Dodaj krupnije seckane ili samlevene čvarke i kratko ih promešaj sa lukom. Po želji ubaci i sitno seckani beli luk — daje dodatnu aromu. Začini solju i biberom po ukusu.

Ako želiš blažu i kremastiju teksturu, dodaj malo pavlake ili krem sira i sve dobro sjedini.

Namaz od čvaraka je spreman — posluži ga dok je još topao uz sveže pečen hleb ili tost.

Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com