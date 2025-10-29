Idealan ručak, gotov je za pola sata: Piletina u sosu iz tiganja, sočna i ukusna kao duša (recept)

Idealan ručak, gotov je za pola sata – piletina u sosu iz tiganja, sočna i ukusna kao duša.
Kremasta piletina pripremljena u tiganju može biti savršen izbor za ručak, a njena priprema i kuvanje traju brzo.
Ovo ukusno jelo bogato je šarenim sušenim paradajzom, paprikom, spanaćem i belim lukom, koji zajedno čine bogat sos u kojem se krčkaju piletina i bataci, prenosi klix.ba.
Za pripremu ovog jela biće vam potrebno samo 10 minuta, dok je vreme kuvanja oko 30 minuta.
Sastojci:
– Šest otkoštenih bataka
– Jedna crvena paprika
– Jedan veliki crni luk
– Dva čena belog luka
– 150 g spanaća
– 30 g sušenog paradajza
– 50 g parmezana
– 150 ml pilećeg temeljca
– 150 ml kisele pavlake za kuvanje
– 2 kašičice paradajz pirea
– 2 kašike brašna
– 2 kašike paprike
– 2 kašike maslinovog ulja
– So i biber
Priprema:
Stavite batake u činiju, dodajte brašno, papriku, so i biber, pa dobro izmešajte. Zagrejte maslinovo ulje na srednjoj vatri u dubokom tiganju, dodajte piletinu i pržite oko tri minuta sa svake strane.
Dok se piletina prži, sitno iseckajte crni luk i crvenu papriku, pa ih dodajte u tiganj i pržite pet minuta dok ne omekšaju.
Zatim zgnječite čen belog luka i dodajte u tiganj da se prži minut. Ulijte pileći temeljac, zatim paradajz pire i sitno iseckani sušeni paradajz.
Smanjite vatru, stavite poklopac i ostavite da se krčka 30 minuta, često mešajući. Dodajte spanać i pavlaku za kuvanje i promešajte. Nakon nekoliko minuta sklonite tiganj sa vatre i pospite jelo rendanim parmezanom. Može se služiti uz pire krompir.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com