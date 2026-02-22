Saznajte trik sa lukom koji poznati kuvar koristi kako bi sos za testeninu postao slađi, blaži i ukusniji - menja čitavo jelo.

Isprobajte ovaj trik sa lukom – poznati kuvar otkriva caku za najbolji sos za testeninu.

Svi mi pravimo sos za testeninu na isti način godinama, ali postoji trik sa lukom koji ga značajno unapređuje.

Umesto da samo dodate luk direktno u sos, Džejmi Oliver savetuje da ga prethodno operete kako bi bio blaži i sladak. Ovaj jednostavan korak uklanja oštrinu luka, čineći sos prijatnijim i ukusnijim čak i za one koji obično ne vole luk.

Preporučuje se da luk isečete na tanke listiće, operete hladnom vodom i blago osušite pre dodavanja u zagrejano maslinovo ulje. Na taj način se oslobađa prirodna slatkoća luka, što obogaćuje ukus paradajza i ostalih sastojaka u sosu. Ovo funkcioniše sa domaćim sosovima, ali ga možete primeniti i kada koristite gotov paradajz kao bazu – efekat će biti primetan.

Za klasičan sos, nakon što luk postane proziran, dodajte sitno seckani beli luk i sve ostale sastojke po ukusu. Zatim lagano krčkajte dok se ukusi ne sjedine. Ovo pomaže da sos bude puniji i manje kiselkast, bez potrebe za dodatim šećerom ili začinima koji bi mogli prikriti prirodne arome.

Uključivanje ovog jednostavnog saveta u vašu rutinu kuvanja može podići kvalitet svakog sosa za testeninu, čineći ga aromatičnijim i slojevitijim. Bilo da pravite brzi sos za večeru ili složeniji italijanski recept, mali trik sa lukom čini veliku razliku u ukusu i teksturi jela.

