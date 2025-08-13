Isprobajte recept za domaći pelinkovac: Lako je i jednostavno, a odlično za zdravlje

Pravo je vreme da ga napravite i to sami!

Ovo je recept za domaći pelinkovac!

Pelinkovac je poznati aperitiv, ali i piće koje smanjuje stomačne tegobe. To je gorki liker, obogaćen biljkom pelin, po kojoj je i dobio ime.

Pripremite ga tako što ćete 15 do 20 grama pelina potopiti u litar dobrog crnog vina. Ostavite 10 dana uz svakodnevno mućkanje, a zatim procedite.

Ili sitno iseckajte 3 kašike listova pelina i cvetnih vrhova i stavite u staklenu flašu. Prelijte litrom crnog ili belog vina i umesajte 150 do 200 grama meda i dobro zatvorite.

Ostavite da odstoji 8 dana, tokom kojih povremeno protresite tečnost. Procedite vino u tamnu flašu.

Takođe možete samleti i iscediti svež pelin. Zatim tri kašike soka prelijte kipućim vinom, a zatim umešajte med.

(24sata.hr)

