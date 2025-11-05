Istinski gurmani dodaju 1 tajni sastojak u kačamak, ukus će vas totalno raspametiti!

Kačamak ne samo što snižava krvni pritisak i čuva srce, već je odličan saveznik u jačanju imuniteta, jedite ga svakodnevno

Kačamak je oduvek prisutan na srpskim trpezama jer je nekada kukuruzno brašno bilo najdostupnije

Kukuruzno brašno je pravi izvor vitamina i minerala i pozitivno utiče na naše zdravlje. Bogato je gvožđem koje je bitno u izgradnji hemoglobina.

Ta namirnica ne samo što snižava krvni pritisak i čuva srce, već je odličan saveznik u jačanju imuniteta. Od nje se prave mnoga domaća, zdrava jela, koja su često na trpezi u svakoj kući. Možda malo nepravedno potisnut, između ostalih, i kačamak.

Iako ga mnogi smatraju sirotinjskom hranom i improvizacijom kada nije bilo drugih namirnica u kući, kačamak je bio i ostao jedno od najzdravijih jela i obroka. U Istočnoj Srbiji je oduvek bio nezamenljiv obrok, kao i na Kosovu, dok je u Severnoj Makedoniji poznat kao Bakardan. Danas, nažalost, mnogi to jelo zamenjuju palentom praveći je na različite načine, ali se to ne može porediti jer je i postupak pravljenja ovog jela, ali i njegov sastav skroz drugačiji nego kod palente.

Tajni sastojak kačamaka

Međutim, ono što treba napomenuti jeste da su tradicionalnu grudvičasti gnjecavi zalogaji nezamislivi bez jednog sastojka koji mu daje posebnu aromu, a koji mnoge domaće zaborave da dodaju svom kačamaku.

U pitanju je maslac! Bez tog sastojka gurmani, ali i oni kojima je kačamak uža specijalnost, tvrde da to jelo nije pravo, a o zdravstvenim benefitima koje donosi da ne pričamo. Takođe, jedna od tajni gurmana je i dodatak aleve paprike, koja daje poseban ukus.

Priprema:

Vi otprilike već znate koju količinu kukuruznog brašna stavljate na određenu količinu vode. U suštini, ide 500 grama brašna u litar i po vode. U posoljenu kipuću vodu dodati kukuruzno brašno u obliku kupe. Ne dirati ga, već ostaviti da se samo potapa u vodi, a u međuvremenu kašikom napraviti rupu po sredini. Brašno bi trebalo tako da se kuva i potapa najviše pola sata. Nakon toga, početi sa mešanjem u krug, sve dok masa ne počne da se zgušnjava. Kada se nekoliko minuta meša, potrebno je skloniti kačamak sa šporeta da se ohladi i preliti ga otopljenim maslacem. Poseban šmek ima malo aleve paprike u maslacu, pa ko voli, može na vrh kašike da je doda.

Razdeliti kačamak u činije i preko, po ukusu, izrendati sir. Služiti ga s kiselim mlekom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com