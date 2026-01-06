Italijani su u šoku: Sipanje ulja u vodu za testeninu je najveća kulinarska prevara u koju i dalje verujete

Koliko puta ste, spremajući brzu večeru nakon napornog dana, posegnuli za flašom maslinovog ulja i nesvesno napravili potez koji bi svakog italijanskog šefa kuhinje doveo do suza? Verovanje da sipanje ulja u vodu sprečava da se špagete ili makarone slepe jedna za drugu je verovatno najrasprostranjenija laž u koju smo svi godinama verovali.

Istina je jednostavna, ali možda bolna za vaš kulinarski ego: sipanje ulja u vodu ne pomaže testenini da ostane razdvojena. Fizika je neumoljiva – ulje je lakše od vode i ostaje na površini tokom celog procesa kuvanja, daleko od testenine koja se kuva u dubini. Prava šteta nastaje onog trenutka kada procedite vodu. Tada taj plutajući sloj masnoće oblaže vaše testo, stvarajući klizavu barijeru koja uništava suštinu italijanskog obroka.

Zašto sipanje ulja u vodu upropaštava vaš ručak?

Zamislite da ste satima krčkali savršen bolonjeze sos, samo da biste ga poslužili preko testenine koja ga „odbija“. Upravo to se dešava kada praktikujete sipanje ulja u vodu. Masni film koji se formira oko svake testenine sprečava sos da se upije i zalepi za površinu. Rezultat je tužan prizor: testenina u tanjiru ostaje bleda i bezukusna, dok sav vaš preukusni sos sklizne na dno tanjira kao u toboganu.

Umesto da trošite skupoceno ulje na ovaj način, poslušajte savet stručnjaka. Italijani znaju da je tajna u prostranstvu – testenini je potrebno mnogo vode da bi „plesala“ u loncu. Ako koristite mali lonac sa malo vode, skrob koji se oslobađa pretvara vodu u lepak. Rešenje nije sipanje ulja u vodu, već korišćenje većeg lonca i češće mešanje u prva dva minuta kuvanja.

Jedini ispravan način (koji štedi novac)

Prestanite da bacate ulje u slivnik. Evo šta zapravo funkcioniše:

Voda mora da ključa: Nikada ne ubacujte testeninu u mlaku vodu.

Obilno soljenje: Voda treba da bude slana „kao more“.

Mešanje je ključ: Zaboravite na ulje, varjača je vaš najbolji prijatelj.

Kada sledeći put stanete pred šporet, setite se da gastronomija ne trpi prečice. Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz tanjira širi toplina savršeno sjedinjenog sosa i paste. Ovo nije samo recept, to je poštovanje tradicije i sopstvenog nepca. Izbacite ovu naviku već danas i gledajte kako vaša jela dobijaju dimenziju ukusa za koju niste ni znali da postoji!

