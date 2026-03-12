Izbegavajte ovu namirnicu u salati: Svi prvo nju stavljaju, a samo kvari ukus!

Možda ćete se iznenaditi. ali prema ovoj kuvarici, izbegavajte ovu namirnicu u salati. Jer crni crni luk zbog svojih svojstava kvari ukus.

Možda ćete se iznenaditi. ali prema ovoj kuvarici najgora namirnica u salati je crni luk koji zbog svojih svojstava kvari ukus.

Salata od povrća je ukusan obrok za doručak, ručak i večeru, ali da li znate sa koju namirnicu bi trebali da izbegavate u salatama?

Magda Gesler je otkrila svoju tajnu.

Poznata kuvarica, već dugi niz godina savetuje šta, kako i kada da spremaju za jelo. Salata od povrća vam se čini banalnim receptom koji se „ne može pokvariti“? Možda ćete biti iznenađeni. Ali izbegavajte ovu namirnicu u salati

Salata od povrća prema Magdi

Magda je pre izvesnog vremena predstavila svoj omiljeni recept za salatu od povrća. Sastoji se od kuvanog krompira, šargarepe, kiselih krastavaca, zelenog graška i, naravno , tvrdo kuvanih jaja . Tajna je da je ostavite u frižideru preko noći.

Postoji li nešto što nikada ne bi trebalo da dodamo u salatu? Prema Magdi, to je crni luk. Prema rečima kuvarice, procesi koji se odvijaju u fermentacionom luku izazivaju da on emituje neprijatan miris, i može skroz pokvariti ukus salati.

