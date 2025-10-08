Izdašan i brzinski doručak od koga ćete polizati prste, treba samo 1 sastojak iz kuće. Idealan recept za svako jutro

Super ideja za brzi i ukusni doručak!

Recept idealan za svako jutro – jedan izdašan i brzinski doručak od koga ćete polizati prste, treba samo ovaj sastojak iz kuće.

Ovaj brzi i izdašni doručak idealan je za užurbano jutro. Sastojak iz kuće koji vam treba je uvek na dohvat ruke, a recept je jednostavan i efikasan.

Sastojci:

– 2 jaja

– 100 g sira

– 200 ml jogurta

– kriške hleba

– šunka

– kačkavalj

Priprema:

Umutiti jaja sa sirom, pa dodati jogurt i dobro sjediniti.

Podmazati vatrostalni pleh sa uljem, pa hleb umakati u smesu i ređati na pleh.

Poređati šunku, pa politi ostatkom smese i prekriti kačkavaljem.

Peći na 220 stepeni oko 15 minuta.

