Izdašan i brzinski doručak od koga ćete polizati prste, treba samo 1 sastojak iz kuće. Idealan recept za svako jutro

Super ideja za brzi i ukusni doručak!
Recept idealan za svako jutro – jedan izdašan i brzinski doručak od koga ćete polizati prste, treba samo ovaj sastojak iz kuće.
Ovaj brzi i izdašni doručak idealan je za užurbano jutro. Sastojak iz kuće koji vam treba je uvek na dohvat ruke, a recept je jednostavan i efikasan.
Sastojci:
– 2 jaja
– 100 g sira
– 200 ml jogurta
– kriške hleba
– šunka
– kačkavalj
Priprema:
Umutiti jaja sa sirom, pa dodati jogurt i dobro sjediniti.
Podmazati vatrostalni pleh sa uljem, pa hleb umakati u smesu i ređati na pleh.
Poređati šunku, pa politi ostatkom smese i prekriti kačkavaljem.
Peći na 220 stepeni oko 15 minuta.
