Ubacite ovaj sastojak u pržena jaja bićete siti do ručka: trik koji čini da jaja za ravan stomak rade umesto vas

Jaja za ravan stomak rade tek kad dodate jednu kašičicu ovog začina. Probajte sutra ujutru i zaboravite na grickanje do podne.

Tajna nisu jaja. Tajna je ono što stavite u tiganj uz njih. Jaja za ravan stomak funkcionišu samo ako im dodate kašičicu mlevene ljute paprike ili kajenske paprike pre nego što ih sjedinite. Taj potez menja to koliko dugo ostajete siti, a sve ostalo u doručku pustite kako jeste.

Zašto baš ljuta paprika menja igru

Kapsaicin, materija koja paprici daje ljutinu, blago ubrzava potrošnju energije i smiruje osećaj gladi posle obroka. Ne topi salo dok spavate, da budemo iskreni. Ali utiče na to da ne posegnete za keksom u deset ujutru. Kombinacija sa jajima je dobitna jer jaja nose belančevine, a one same po sebi drže sitost duže od bilo kog peciva.

Jedna kašičica kajenske paprike na dva jaja je sasvim dovoljna. Više od toga i doručak postaje kazna, ne zadovoljstvo.

Kako da spremite jaja za ravan stomak korak po korak

Ne komplikujte. Postupak je kraći od kuvanja kafe.

Zagrejte kašiku maslinovog ulja na umerenoj vatri, nikako na jakoj

Razmutite dva jaja i u njih ubacite kašičicu kajenske ili ljute aleve paprike

Dodajte prstohvat soli i sveže mlevenog bibera

Sipajte smesu i mešajte polako dok se ne stegne, oko dva minuta

Ako vam je ljutina prejaka, pomešajte je sa malo slatke aleve paprike. Boja ostaje, a stomak vam neće goreti.

Da li ovo zaista smanjuje apetit?

Ljuta paprika može blago smanjiti apetit i pojačati osećaj sitosti, ali efekat je skroman i radi samo uz uravnoteženu ishranu. Nije zamena za obrok, već pomoć da izdržite do sledećeg.

Da ne bude reč samo o narodnom verovanju, kapsaicin je tema ozbiljnih istraživanja. Pregled objavljen u časopisu „Appetite“, analiza uticaja kapsaicina na unos energije i sitost, sugeriše da začinjavanje hrane ljutom paprikom može smanjiti apetit i kasniji unos kalorija.

Greške zbog kojih jaja sa začinom ne rade

Najčešća greška je vatra. Na jakoj vatri paprika izgori za nekoliko sekundi i postane gorka, a sva korist nestane. Druga greška je tajming. Ako papriku dodate na kraj, ona samo stoji na površini. Umešajte je u razmućena jaja unapred da se ravnomerno rasporedi.

Maslac umesto ulja takođe muti stvar. Maslac se brzo zagori uz papriku i menja ukus. Ostanite na ulju ako želite čist rezultat.

Šta da dodate ako vam je sitost najvažnija

Uz jaja sa začinom ubacite šaku spanaća ili pola avokada. Vlakna i zdrave masti produžavaju sitost dodatno, pa lako preskočite užinu. Doručak za sitost ne mora da bude obilan, mora da bude pametno sastavljen.

Probajte ovo sutra i vidite koliko dugo izdržite bez razmišljanja o hrani. Koji začin vi ubacujete u jaja da vas drži siti, a niko ne veruje da pomaže?

Koliko ljute paprike ide na dva jaja?

Jedna kašičica kajenske ili ljute aleve paprike. Ako prvi put probate, počnite sa pola kašičice i pojačavajte postepeno.

Da li mogu da koristim slatku alevu papriku?

Možete, ali nećete dobiti efekat na apetit. Slatka paprika daje boju i ukus, sitost pojačava upravo ljutina iz kapsaicina.

Kada je najbolje jesti ovakva jaja?

Ujutru, kao prvi obrok. Tako vas belančevine i ljutina drže sitim kroz prepodne i lakše izbegavate grickanje.

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