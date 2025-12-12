Janija – starinsko srpsko jelo koje rešava lošu probavu i višak na stomaku, ukusno a gotovo je za tili čas (posno)

Jedno zaboravljeno srpsko jelo koje je odlično za probavu i sveukupno zdravlje.

Janija – starinsko srpsko jelo koje rešava lošu probavu i viškove na stomaku, ukusno a gotovo je za tili čas.

Ako tražite nešto što greje, hraniljivo je i usput topi kilograme, posna janija sa sočivom je pun pogodak.

To je ona vrsta zimskog ručka koji se skuva brzo, a opet deluje kao da ste u njega uložili pola dana.

Iako se tradicionalno janija vezuje za ovčetinu, naši stari su odavno pravili i posne varijante – guste, mirisne čorbe sa puno luka, začina i povrća. Upravo tu se uklapa i ova verzija sa sočivom, koja bez problema može da bude glavno jelo tokom Božićnog posta.

Sočivo je prava riznica zdravlja. U njemu ima toliko vlakana da vam probava proradi kao sat, a sitost traje dugo – što je idealno ako pokušavate da skinete višak kilograma. Osim toga, ovo je namirnica bogata vitaminima, mineralima i antioksidansima, a kalorijski je veoma „lagana“, pa je pogodna i za one koji paze na unos masti.

Janija sa sočivom je jednostavna , može da zasiti celu porodicu, odlična je kao topli, hranljivi posni ručak, a priprema se u nekoliko poteza. I, možda najvažnije – neverovatno je ukusna, baš onako domaćinski.

Sastojci:

300 sočiva

1 glavica crnog luka

10 čenova belog luka

1 šargarepa srednje veličine

1 paradajz (ili sok od pardajza)

2 kašike brašna

2 kašičice mlevene paprike

1 crvena paprika

3-4 kašike ulja

struk celera

so i biber po ukusu

peršun po želji

voda po potrebi

Priprema:

Sitno seckajte crni i beli luk i šargarepu, pa prodinstajte na ulju. U to ubacite dobro oprano sočivo i mlevenu papriku, nalijte 3 šolje vode, promešajte i ostavite da se krčka oko 20 minuta.

Oljuštite i izrendajte paradajz, pa mu dodajte sitno seckanu papriku i celer. Dodajte začine po ukusu i, po potrebi, sipajte još vode.

Kuvajte dok ne bude sve fino mekano, pa u čaši s malo vode razmutite brašno. Sklonite šerpu s vatre, umešajte razmućeno brašno, pa vratite da se kuva još minut do dva. Po želji ubacite peršun.

Savet: Kako bi se sočivo brže skuvalo, najbolje ga je potopiti u vodu preko noći.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(espreso.co.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com