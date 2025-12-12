Janija – starinsko srpsko jelo koje rešava lošu probavu i višak na stomaku, ukusno a gotovo je za tili čas (posno)

Janija – starinsko srpsko jelo koje rešava lošu probavu i viškove na stomaku, ukusno a gotovo je za tili čas.
Ako tražite nešto što greje, hraniljivo je i usput topi kilograme, posna janija sa sočivom je pun pogodak.
To je ona vrsta zimskog ručka koji se skuva brzo, a opet deluje kao da ste u njega uložili pola dana.
Iako se tradicionalno janija vezuje za ovčetinu, naši stari su odavno pravili i posne varijante – guste, mirisne čorbe sa puno luka, začina i povrća. Upravo tu se uklapa i ova verzija sa sočivom, koja bez problema može da bude glavno jelo tokom Božićnog posta.
Sočivo je prava riznica zdravlja. U njemu ima toliko vlakana da vam probava proradi kao sat, a sitost traje dugo – što je idealno ako pokušavate da skinete višak kilograma. Osim toga, ovo je namirnica bogata vitaminima, mineralima i antioksidansima, a kalorijski je veoma „lagana“, pa je pogodna i za one koji paze na unos masti.
Janija sa sočivom je jednostavna , može da zasiti celu porodicu, odlična je kao topli, hranljivi posni ručak, a priprema se u nekoliko poteza. I, možda najvažnije – neverovatno je ukusna, baš onako domaćinski.
Sastojci:
- 300 sočiva
- 1 glavica crnog luka
- 10 čenova belog luka
- 1 šargarepa srednje veličine
- 1 paradajz (ili sok od pardajza)
- 2 kašike brašna
- 2 kašičice mlevene paprike
- 1 crvena paprika
- 3-4 kašike ulja
- struk celera
- so i biber po ukusu
- peršun po želji
- voda po potrebi
Priprema:
Sitno seckajte crni i beli luk i šargarepu, pa prodinstajte na ulju. U to ubacite dobro oprano sočivo i mlevenu papriku, nalijte 3 šolje vode, promešajte i ostavite da se krčka oko 20 minuta.
Oljuštite i izrendajte paradajz, pa mu dodajte sitno seckanu papriku i celer. Dodajte začine po ukusu i, po potrebi, sipajte još vode.
Kuvajte dok ne bude sve fino mekano, pa u čaši s malo vode razmutite brašno. Sklonite šerpu s vatre, umešajte razmućeno brašno, pa vratite da se kuva još minut do dva. Po želji ubacite peršun.
Savet: Kako bi se sočivo brže skuvalo, najbolje ga je potopiti u vodu preko noći.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
