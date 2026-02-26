Isprobajte ove ukusne i sočne japanske palačinke i brzo ćete zaboraviti sve ostale varijante koje ste do sada pravili.

Japanske palačinke mekše od pamuka – zaboravićete zauvek na klasične kada probate ovaj recept.

Japanske palačinke su poseban tip debljih, izuzetno mekanih i vazdušastih palačinki koje izgledom podsećaju na kombinaciju suflea i tradicionalnih palačinki.

Njihova struktura je toliko lagana da deluje kao da se tope u ustima, a boja je predivno zlatno-žuta kada se prave od svežih, po mogućstvu domaćih jaja, prenosi danas.rs.

Ova poslastica je često manje slatka od klasičnih američkih palačinki, pa se može jesti ne samo kao desert, već i kao ukusni doručak ili užina. Poslužuju se obično posute prah šećerom i uz dodatak omiljenog voća, a posebno su popularne kada se pripremaju za posebne prilike ili vikend druženja kod kuće.

Priprema:

Sastojci:

1 žumance

1 kašika šećera

1 kašika mleka

3 kašike brašna

¼ kašičice praška za pecivo

2 belanceta

⅛ kašičice vinskog sreša (ako ga nemate, dodajte isto toliko praška za pecivo)

1 kašika + 1½ kašičica šećera

Priprema:

Mutiti žumance i šećer dok ne postanu penasti i bledi, zatim umešati mleko i prosejano brašno pomešano sa praškom za pecivo, pazeći da ne ostanu grudvice.

Posebno umutiti belanca sa vinskim kamenom u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer da smesa postane sjajna, ali ne previše mutiti.

Dodati četvrtinu belanaca u smesu sa žumancetom i nežno mešati u jednom smeru da se vazduh ne ispusti. Nastaviti sa preostalim belancima dok se kompletna smesa ne sjedini u glatku i penastu masu.

Zagrejati dobro tiganj sa tankim slojem ulja, ali bez viška masnoće kako palačinke ne bi lepile.

Na srednju vatru staviti veliku kašiku smese u tiganj, smanjiti temperaturu, poklopiti i peći 4–5 minuta.

Dodati još smese na vrh svake palačinke pre okretanja, pa ih peći još 5–6 minuta sa druge strane.

Poslužiti vruće, posuto prah šećerom i uz omiljeno voće.

Ove japanske palačinke su pravi primer kako se sa jednostavnim sastojcima dobija tekstura koja je gotovo magična — mekana, puhaste i lagane kao oblak. Idealan su izbor kada se želi malo drugačiji, ali neodoljiv slatki obrok.

