Jedan običan sastojak koji skoro svi bacaju čini vašu testeninu savršeno kremastom

Testenina je jedno od najjednostavnijih jela, ali i najčešće se kuva pogrešno. Umak ponekad ostane razređen i sklizne s površine, a ukusi ne dobiju onaj prepoznatljivi intenzitet.

Sačuvajte malo vode od kuvanja

Pre nego što ocedite testeninu, u čašu ili šolju natočite jednu–dve kašike tečnosti u kojoj se kuvala. Ta voda sadrži oslobođeni skrob koji prirodno zgušnjava i vezuje umak za testeninu, čineći je kremastom i punom ukusa.

Profesionalni trik uz minimalan napor

Umesto da testeninu samo prelijete sosom, dodajte njenu vodu dok je jelo još na vatri. Poznati italijanski kuvar Massimo Bottura kaže: “Voda od testenine je pravo zlato. Nikada je ne bacam – čini umak bogatim i daje jelu profesionalan izgled, čak i kada su ukusi jednostavni.”

Za početak ubacite samo jednu kašiku ove vode, pa po potrebi dodajte još. Važno je da se skrob iz vode i masnoća iz ulja ili maslaca povežu dok sve zajedno krčka, pa će umak postati svilenkast i savršeno prianjati uz svaku nit testenine.

