Jedan prilog uz jelo vas drži sitim satima, možete ga jesti koliko hoćete, odličan je čak i kad želite da smršate

Kuvani, pečeni ili pire krompir bez puno masnoća je jedan prilog uz jelo koji možete jesti do mile volje, Ima vrlo malo kalorija.

Pri izboru priloga uz ručak, većina nas razmišlja o ukusu, ali i o tome koliko dugo će nas držati sitima. Mnogi pokušavaju da pronađu „idealan“ prilog, koji vas zasiti bez previše kalorija. Iako se pirinač ili testenina često smatraju najpraktičnijim izborom, nutricionisti godinama izdvajaju jednu namirnicu kao najbolji odnos sitosti i kalorija. Jedan prilog uz jelo držaće vas sitim satima.

To je krompir – ali pripremljen na pravi način.

Kuvani krompir među najzasitnijim namirnicama

Kuvani krompir često ima lošu reputaciju jer ga ljudi povezuju sa pomfritom, čipsom ili teškim sosovima. Ali običan kuvani ili pečeni krompir je zapravo jedna od najzasitnijih namirnica koje možemo jesti.

Studije o sitosti hrane pokazale su da kuvani krompir duže drži osećaj sitosti nego beli pirinač, testenina ili hleb. Razlog je kombinacija vode, vlakana i skroba, koji se sporije vari. Pored toga, krompir je relativno niskokalorični – oko 70 do 80 kalorija na 100 grama kada se kuva bez aditiva.

Dodatni plus je što sadrži vitamin C, kalijum i složene ugljene hidrate, tako da može biti kvalitetan deo uravnoteženog obroka.

Najveći problem je u pripremi

Najveći problem pri izboru krompira nastaje zbog načina pripreme. Pomfrit, prženi krompir ili čips apsorbuju puno ulja i zatim postaju visokokalorična hrana koja lako „opterećuje“ vaš dnevni unos kalorija.

S druge strane, kuvani krompir, krompir pečen u rerni sa malo maslinovog ulja ili pire krompir bez puno putera i pavlake mogu biti odličan izbor. Mogu biti jedan prilog uz jelo čak i za ljude koji žele da smršaju.

Nutricionisti često preporučuju kombinovanje krompira sa proteinima i povrćem jer takav obrok dodatno produžava osećaj sitosti. Na primer, kuvani krompir sa ribom i salatom će vas zasititi više nego ista količina kalorija iz peciva ili testenina.

Drugim rečima, nije svaki prilog isti – a krompir je dokaz da hrana koja vas dugo drži sitim ne mora nužno biti neprijatelj vašeg struka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com