Jedan trik menja sve: Evo kako učiniti sarmu još boljom i ukusnijom

Najsočnija sarma nije tajna, evo kako da je pripremite za praznike

Sarma je klasik koji osvaja nepca, ali da li ste znali da jedan mali trik može potpuno promijeniti njen ukus? Najsočnija sarma nije samo kombinacija mesa i kupusa – tajna leži u kvalitetnim sastojcima i polaganom kuhanju.

Sastojci koji čine razliku

Sastojci

1 velika glavica kiselog kupusa (oko 2 kg)

600 g mlevenog mesa (mešavina svinjetine i junetine, malo masnije)

100 g pirinča (ne više od 25% količine mesa)

1 velika glavica luka (sitno naseckana)

2-3 čena belog luka (sitno naseckana ili protisnuta)

1 jaje

100 g pančete ili slanine (sitno seckane)

2 kašike ulja ili masti za prženje luka

2 kašike crvene mlevene paprike (blage i/ili ljute po ukusu)

So, biber, lovorov list, i malo vegete po ukusu

2 kašike brašna i ulje za zapršku

Voda ili temeljac za kuvanje

Priprema korak po korak

Blanširajte listove kupusa i odstranite tvrde peteljke.

Popržite luk i pancetu dok luk ne postane staklast.

Pomešajte meso, pirinač, jaje, prženi luk s pančetom, belu luk i začine.

Formirajte sarmice i slažite ih u lonac s dodatkom lovorovog lista i preostale pančete.

Prelijte vodom ili temeljcem i kuvajte na laganoj vatri 3–4 sata. Povremeno protresite lonac.

Pred kraj pripremite zlatnu zapršku od brašna, crvene paprike i malo tečnosti iz šerpe i dodajte je sarmi.

Trikovi za savršenu sarmu

Ostavite da odstoji preko noći – ukusi se savršeno prožmu i obogate.

Polagano kuvanje – nikad ne žurite; sporim kuvanjem meso i kupus dobijaju pun ukus.

Dodajte dimljenu aromu – pančeta ili suvo meso daju dubinu i bogatstvo ukusa.

Uz ove male, ali ključne savete, vaša sarma će postati najsočnija sarma koju ste ikad probali. Svaki zalogaj postaje eksplozija ukusa koja izaziva osmeh – domaći klasik koji ne prestaje oduševljavati.

