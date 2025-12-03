Jedan trik menja sve: Evo kako učiniti sarmu još boljom i ukusnijom

Najsočnija sarma nije tajna, evo kako da je pripremite za praznike

najsočnija sarma
Foto: Kurman Communications, Inc. - CC BY 2.0

Sarma je klasik koji osvaja nepca, ali da li ste znali da jedan mali trik može potpuno promijeniti njen ukus? Najsočnija sarma nije samo kombinacija mesa i kupusa – tajna leži u kvalitetnim sastojcima i polaganom kuhanju.

Sastojci koji čine razliku

  • 1 velika glavica kiselog kupusa (oko 2 kg)
  • 600 g mlevenog mesa (mešavina svinjetine i junetine, malo masnije)
  • 100 g pirinča (ne više od 25% količine mesa)
  • 1 velika glavica luka (sitno naseckana)
  • 2-3 čena belog luka (sitno naseckana ili protisnuta)
  • 1 jaje
  • 100 g pančete ili slanine (sitno seckane)
  • 2 kašike ulja ili masti za prženje luka
  • 2 kašike crvene mlevene paprike (blage i/ili ljute po ukusu)
  • So, biber, lovorov list, i malo vegete po ukusu
  • 2 kašike brašna i ulje za zapršku
  • Voda ili temeljac za kuvanje

Priprema korak po korak

Blanširajte listove kupusa i odstranite tvrde peteljke.

Popržite luk i pancetu dok luk ne postane staklast.

Pomešajte meso, pirinač, jaje, prženi luk s pančetom, belu luk i začine.

Formirajte sarmice i slažite ih u lonac s dodatkom lovorovog lista i preostale pančete.

Prelijte vodom ili temeljcem i kuvajte na laganoj vatri 3–4 sata. Povremeno protresite lonac.

Pred kraj pripremite zlatnu zapršku od brašna, crvene paprike i malo tečnosti iz šerpe i dodajte je sarmi.

Trikovi za savršenu sarmu

  • Ostavite da odstoji preko noći – ukusi se savršeno prožmu i obogate.
  • Polagano kuvanje – nikad ne žurite; sporim kuvanjem meso i kupus dobijaju pun ukus.
  • Dodajte dimljenu aromu – pančeta ili suvo meso daju dubinu i bogatstvo ukusa.

Uz ove male, ali ključne savete, vaša sarma će postati najsočnija sarma koju ste ikad probali. Svaki zalogaj postaje eksplozija ukusa koja izaziva osmeh – domaći klasik koji ne prestaje oduševljavati.

