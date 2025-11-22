Jedini recept za burek koji vam treba: Tajna najhrskavije kore je u jednom neobičnom sastojku

I sa sirom i sa mesom, ovo je pravi recept za burek. Tajna recepta za burek i najhrskavije kore leži u neobičnom sastojku u testu – vodki koja tokom pečenja ispari a kora ostane savršeno hrskava
Da li ste spremni da otkrijete recept za burek koji je digao ceo internet na noge? Zaboravite na sve dosadašnje recepte: uz ovaj trik vaše kore će biti tanje od papira, a hrskavost je zagarantovana.
Tajna savršeno hrskavog testa
Sve je u neobičnom sastojku u testu – votki. Dve kašike čistog alkohola pomešane sa jogurtom čine testo elastičnijim i hrskavijim, a alkohol isparava tokom pečenja i ne ostavlja nikakav miris.
Spisak sastojaka
- 500 g mekog pšeničnog brašna
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- 7 g suvog kvasca
- 200 ml tople vode
- 50 ml jogurta
- 2 kašike votke
- 3 kašičice ulja + još za premaz
- 300 g mlevenog mesa (ili 250 g sitnog sira i 200 g kajmaka za varijantu sa sirom)
Priprema:
U velikoj posudi pomešajte brašno, so, šećer i kvasac.
Dodajte toplu vodu, jogurt, votku i ulje pa mesite 10–12 minuta dok testo ne postane glatko i elastično.
Pokrijte krpom i ostavite na toplom mestu 30 minuta da naraste.
Podelite testo na 4 jednake kugle, razvaljajte ih što tanje možete i premažite uljem.
Rasporedite fil (meso ili sir i kajmak), uvijte svaku koru u rolnu i potom ih spojite u krug ili pletenicu na plehu.
Pečenje i završni detalji
Zagrejte rernu na 220 °C i pecite burek 25–30 minuta dok ne dobije zlatno-smeđu boju. Za dodatnu sočnost pomešajte 2 kašike jogurta sa sitno iseckanim belim lukom i prelijte pečeni burek neposredno pred serviranje.
Svi koji probaju vaš burek će ostati bez teksta kada osete hrskavu, tanku koru i sočan fil.
