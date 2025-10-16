Jedini recept za ludo testo koji vam treba: Savršeno za slatke i slane kiflice, pogačice i mekike

Konačno savršeno testo! Samo jedan recept za sve: od mekika do kiflica – uvek meko, uvek ukusno!

Postoje recepti koje jednom probate i više nikada ne tražite dalje. „Ludo testo“ je upravo takav recept – univerzalni spasitelj za svaku domaćicu! Njegova magija leži u neverovatnoj mekoći i podatnosti.

Testo je toliko zahvalno da ga možete koristiti za sve: od mirisnih, slanih kiflica do vazdušastih, slatkih pogačica i klasičnih mekanih mekika. Jednom kada ga savladate, rešili ste sve nedoumice u vezi sa testom!

Tajna je u savršenom balansu sastojaka i jednoj maloj „tajni“ kod kvasca, koja garantuje da će testo uvek uspeti, čak i ako ste početnik. Pripremite se za recept koji ćete zauvek čuvati i prenositi dalje!

Sastojci za ludo testo:

1 kg brašna (glatkog, tip 400)

500 ml mleka (mlakog)

200 ml ulja

1 svež kvasac (40g)

1 kašičica šećera (za kvasac)

2 ravne kašičice soli

1 jaje

Priprema:

Aktivacija kvasca (ključni korak): U malo mlakog mleka dodajte šećer i izmrvite kvasac. Ostavite ga da odstoji 10-ak minuta dok ne zapeni. Ovaj korak je garancija da će testo narasti. Mešanje suvih sastojaka: U veliku posudu za mešanje sipajte brašno i so. Napravite udubljenje u sredini. Spajanje: U udubljenje sipajte nadošli kvasac, ulje, preostalo mlako mleko i jedno jaje. Počnite da mesite (ručno ili mikserom sa spiralnim nastavcima) dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi za ruke. Odmor (manje nego obično!): Pokrijte testo čistom krpom i ostavite da naraste na toplom mestu oko 30 do 45 minuta (dok se ne udvostruči). Formiranje i primena: Nadošlo testo premesite, a zatim ga koristite za šta god želite: Za kiflice/pogačice: Kidajte komade, razvlačite i punite po želji (sir, džem, krem).

Za mekike: Razvucite deblje i pržite u dubokom ulju.

Zašto je ovo najbolji recept?

Ovo testo ima savršenu strukturu: ulje ga čini neverovatno mekim i sprečava brzo sušenje, a velika količina kvasca obezbeđuje vazdušastost. Najbolje od svega je što se može čuvati do tri dana u frižideru i koristiti po potrebi, a da pri tome ne izgubi svoju svežinu.

Napravite veću količinu i uvek ćete imati spremnu osnovu za sve vaše slane i slatke ideje. Garantujemo vam – ovo je jedini recept za testo koji ćete tražiti!

