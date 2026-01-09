Jedini recept za vazdušaste i hrskave palačinke koji vam treba: Toliko su dobre da ćete ih praviti non-stop

Prave vazdušaste i hrskave palačinke, bez greške, po meri naših baka. Tajna smese je u jednom sastojku – probajte i pravite ih non-stop!

Umutite belanca i dodajte kiselu vodu – evo kako da napravite vazdušaste i hrskave palačinke koje se tope u ustima!

Kad kažemo „jede mi se nešto slatko“, obično pomislimo na palačinke. Brzo se pripremaju, ukusne su i možemo da ih jedemo solo, ali i sa šećerom, mlevenim orasima, džemom, eurokremom… Postoje i one slane varijante sa kiselom pavlakom, šunkom, majonezom, kačkavaljem, kiselim krastavčićima, mariniranim šampinjonima…

Ako niste vešti u kuhinji, a želite da napravite palačinke po receptu naših baka, obavezno zabeležite univerzalni recept koji donosimo.

Sastojci:

5 jaja

dve supene kašike šećera

pola kafene kašičice soli

800 grama brašna

600 mililitara kisele vode

Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca, pa ih mikserom umutite u čvrst sneg. Dodajte šećer, još malo mutite mikserom, pa dodajte ostale sastojke i sve lepo sjedinite tako da smesa bude glatka, bez ijedne grudvice.

U tiganj stavite kašiku masti (ili ulja), sačekajte da se zagreje, pa sipajte malo smese za palačinke i pecite dok obe strane ne porumene. Palačinke su gotove kad ivice testa počnu da se odvajaju od tiganja i dobiju braonkastu boju. Ringla mora da bude vrela, jer što se palačinke kraće peku to će upiti manje masnoće i biće vazdušastije.

Zašto palačinke ne ispadnu vazdušaste: Izbegnite ove greške

Čak i najbolji recept zahteva prave trikove. Ako vaše palačinke nisu ispale vazdušaste i hrskave kako je obećano, verovatno pravite neku od ove tri česte greške:

Niste umutili belanca u sneg: Ovo je ključ za vazdušastost! Belanca unose vazduh u smesu i daju joj lakoću koju klasična jaja ne mogu.

Ringla nije dovoljno vrela: Ako palačinke pečete dugo na niskoj temperaturi, upiće previše masnoće, pa će biti teške i gumenaste, umesto hrskave. Vrela ringla je obavezna!

Niste ostavili smesu da odstoji: Iako je ovaj recept brz, smesa je zahvalna ako odstoji barem 15 minuta. To omogućava brašnu da upije tečnost (kiselu vodu) i palačinke će se bolje peći i neće pucati.

Tajna savršenih palačinki leži u dva ključna trika iz recepta naših baka: umućenim belancima za neverovatnu vazdušastost i vreloj ringli.

Sada kada znate za ovaj univerzalni i najbolji recept za palačinke, možete ih praviti non-stop i uživati u čaroliji ukusa, bez obzira na nadev!

