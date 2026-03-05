Jedino posno ludo testo koje vam treba: Stoji u frižideru 7 dana i od njega pravite baš sve – od kiflica do pica

Posno ludo testo koje se pravi jednom, a stoji u frižideru 7 dana. Bez jaja, bez mleka i od njega pravite kiflice, picu, pite - baš sve.

Svi znamo kako to ide s posnim pecivom – dok je vruće još i nekako, a čim se ohladi, postane tvrdo kao kamen i možeš samo da ga baciš. Ovo posno ludo testo je druga priča. Toliko je zahvalno da ga jednom zamestite, ubacite u kesu i zaboravite na njega u frižideru.

Polako raste i može da stoji danima, a što duže čeka, sve je bolje i mekše. Kad vam zatreba za večeru ili deca traže nešto nabrzaka, samo otkinete komad i odmah u rernu.

Ne treba vam ni kap mleka, ni jaja, a ispadne meko kao duša. Od njega pravite šta god vam padne na pamet – od kiflica, do hleba i domaće pice.

Sastojci

500g brašna

250ml mlake vode

100ml ulja

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

Priprema

U činiji pomešajte brašno, so i prašak za pecivo. Dodajte ulje i mlaku vodu i mesite dok ne dobijete glatko, mekano testo koje se ne lepi za ruke. Ako je testo previše tvrdo, dodajte malo vode – kašičicu po kašičicu. Testo treba da bude mekano i poslušno, ne čvrsto.

Gotovo testo stavite u kesu za hranu ili zamotajte u providnu foliju i stavite u frižider. I to je sve. Testo je spremno za upotrebu odmah, ali najlepše ispadne kada odstoji bar sat vremena.

Šta sve možete praviti od ovog testa

Ovo je testo zbog kojeg ćete zaboraviti sve druge recepte tokom posta:

Kiflice – razvaljajte, isecite trouglove, uvijte i pecite na 200 stepeni 15 minuta

Pica – razvaljajte tanko, dodajte posni preliv i pecite na 220 stepeni 12 minuta

Pita sa krompirom ili spanaćem – razvaljajte kore, punite i pecite na 180 stepeni 30 minuta

Pogačice – isecite kružiće, premažite uljem i pecite na 200 stepeni 15 minuta

Lepinje – razvaljajte deblje, pecite na tavi bez ulja par minuta sa svake strane

Kako čuvati posno ludo testo

Testo čuvajte u frižideru u zatvorenoj kesi ili posudi. Stoji do 7 dana i svaki put ispadne kao sveže. Pre upotrebe izvadite ga 15 minuta ranije da se malo zagreje na sobnoj temperaturi — lakše se razvija i meće.

Zašto je ovo jedino testo koje vam treba

Brzo se pravi, dugo stoji i od njega se pravi baš sve. Nema više svakodnevnog mesenja, nema više gledanja u frižider i pitanja šta da se spremi.

Posno ludo testo je odgovor na svako pitanje tokom posta – i ko ga jednom napravi, svake godine ga čeka.

