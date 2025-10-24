Jedna baka iz Italije otkriva nam sastojak za najbolji paradajz sos: Tajna je u ovome

Sastojak koji svi mi imamo u kući.

Jedna 85-godišnja baka iz Italije otkriva svoj recept za najbolji i najukusniji paradajz sos ikada – jedan sastojak je ključan!

Paradajz sos je osnov mnogih omiljenih italijanskih jela, ali mnogi još uvek tragaju za savršenim receptom koji će im pružiti savršen balans između slatkog i blagog ukusa. Prema rečima ove bake, ključni sastojci su šećer i soda bikarbona, koji transformišu sos u pravu delikatesu.

Gastro bloger Đuzepe Federići, poznat kao „Sepps Eats“, podelio je ovo otkriće sa svojim pratiocima. Kaže da soda bikarbona ne samo da ublažava kiselost paradajz sosa, već i pomaže u sprečavanju žgaravice posle jela. Važno je dodati vrlo malu količinu – četvrtinu kašičice na dve konzerve paradajza inače možete upropastiti ukus.

Šećer se dodaje na kraju kuvanja, običan beli ili smeđi, u količini od jedne supene kašike na dve konzerve paradajza, što doprinosi uravnoteženom ukusu i čini sos neodoljivim za svaki zalogaj.

Ako želite da vaš paradajz sos ima savršen balans između slatkog i kiselog, probajte bakin trik sa šećerom i prstohvatom sode bikarbone. Ovi jednostavni sastojci učiniće da vaš sos dobije pun, bogat ukus. Tako postaje savršen dodatak svakom jelu. Ponekad je tajna vrhunskog ukusa skrivena u najjednostavnijim stvarima koje već imate u kuhinji.

(blic.rs)

