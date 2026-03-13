Jedna domaća čorba je spas za imunitet i creva – pravi se brzo, a nestaje sa tanjira još brže

Ova domaća čorba za imunitet prava je blagodet za organizam. Laka za pripremu, odlična je za probavu i neverovatno ukusna.

To su ta jela koja nas podsete na detinjstvo, miris kuhinje i trenutke kada je cela porodica bila okupljena oko stola.

Jedno od takvih jela je i dobra, topla čorba. Osim što prija stomaku, mnogi tvrde da je domaća čorba odlična i za imunitet , naročito kada su hladniji dani ili kada se osećamo iscrpljeno.

Jednostavno je jelo, ali u toj jednostavnosti i leži njena čar. Čorba od povrća sa malo piletine ili junetine može biti prava blagodat za telo. Bogata je vitaminima, lagana za stomak i odlična za probavu.

Zašto je ova domaća čorba za imunitet toliko dobra

Povrće poput šargarepe, celera, luka i peršuna sadrži mnogo hranljivih sastojaka koji pomažu organizmu da se oporavi i ojača. Kada se kuva zajedno u jednoj šerpi, svi ti ukusi i hranljive materije prelaze u supu i stvaraju obrok koji je lagan, ali i veoma hranljiv.

Upravo zato mnogi nutricionisti preporučuju domaću čorbu za imunitet kao deo redovne ishrane. Ona hidrira organizam, pomaže varenje i često se preporučuje kada želimo nešto lagano, ali korisno za telo.

Recept za jednostavnu domaću čorbu

Za pripremu ove čorbe potrebno je:

1 šargarepa

1 manji koren celera

1 glavica luka

1 krompir

malo piletine ili junetine (po želji)

so, biber i peršun

1 kašika ulja

Povrće iseckajte na sitne kockice, a luk kratko propržite na ulju dok ne postane staklast. Zatim dodajte ostalo povrće i meso, nalijte vodom i kuvajte oko 30 minuta na srednjoj temperaturi. Na kraju dodajte so, biber i svež peršun.

Mali trik za još bolji ukus

Jedan mali savet koji često koriste iskusne domaćice jeste da se na kraju kuvanja doda nekoliko kapi limunovog soka. To daje čorbi svežinu i dodatno naglašava ukus povrća.

Kada je poslužite toplu, uz parče domaćeg hleba, ova domaća čorba za imunitet postaje savršen obrok. Lagana je, hranljiva i toliko ukusna da se često desi da šerpa ostane prazna brže nego što ste očekivali.

Prijatno!

