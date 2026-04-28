Jedna kašika ovoga u sosu od paradajza menja sve: Ovaj bakin trik briše kiselost i daje uvek odličan ukus

Kašika šećera u sosu briše kiselost paradajza za par minuta. Probajte stari trik koji menja ukus iz korena.

Kašika šećera u sosu od paradajza je trik koji su naše bake koristile decenijama. Domaći sos zna da ispadne previše kiseo, pogotovo kada paradajz nije sasvim zreo ili kada koristite konzervu pelata. Rešenje stoji u kuhinji, na dohvat ruke, i ne košta ništa.

Zašto baš kašika šećera u sosu menja sve

Paradajz prirodno sadrži limunsku i jabučnu kiselinu, koje pri dužem kuvanju postaju izraženije. Šećer ne slađi sos, već neutrališe oštrinu kiseline i zaokružuje ukus. Dovoljna je jedna ravna kašika na litar sosa. Dodajte ga na sredini kuvanja, kada sos već provri, i mešajte minut-dva.

Ako sipate previše, sos će postati sladunjav i neće moći da podnese začine. Zato uvek krenite od manje količine pa dosolite i dosipajte po potrebi. Ovaj stari kuhinjski trik radi sa svakom sortom paradajza.

Šta dodati u sos od paradajza ako je previše kiseo

Kada je domaći sos od paradajza previše kiseo, dodajte ravnu kašiku belog šećera, kašiku mleka ili 10 grama putera. Mlečna mast oblaže kiseline i daje sosu kremastu teksturu, dok šećer balansira oštrinu.

Trik italijanskih baka koji menja teksturu

Italijanke retko koriste šećer. Njihova tajna je kašika mleka ili komadić putera od desetak grama, ubačen pred kraj kuvanja. Mlečna mast obavija kiseline i pretvara običan paradajz pasiranac u baršunasti sos koji se lepi za testeninu. Probajte sa kašikom pavlake za kuvanje ako želite još bogatiju verziju.

Ovaj postupak posebno odgovara sosovima za lazanje, njoke i pečene paste. Tekstura postaje punija, a kiselost se gubi bez dodavanja šećera.

Soda bikarbona kao alternativa starom kuhinjskom triku

Treći put vodi preko čajne kašičice soda bikarbone. Ona hemijski neutrališe kiselinu i sos će zapeniti čim je dodate, što je sasvim normalno. Budite oprezni sa količinom, jer prekomerena soda daje gorak, sapunast ukus koji se kasnije ne može popraviti.

Krenite od četvrtine kašičice na litar sosa

Dobro promešajte i sačekajte da pena splasne

Probajte ukus pre nego što dodate još

Nikada ne kombinujte sodu i šećer u istom loncu

Kako zaokružiti domaći sos od paradajza

Kada ste rešili kiselost, dolazi red na finu završnicu. Sveži bosiljak, dodat tek na kraju kuvanja, daje sosu prepoznatljiv mediteranski miris. Origano ide na početku, jer mu treba vreme da otpusti aromu, a bosiljak se ubacuje pred sklanjanje sa vatre.

Kašičica maslinovog ulja preko gotovog sosa, češanj pečenog belog luka i prstohvat morske soli zaokružuju jelo. Stari kuhinjski trik sa šećerom je samo prvi korak, ali bez njega ceo sos pada u vodu. Domaći sos od paradajza tada postaje dubok, gladak i ne ostavlja onaj neprijatan osećaj na jeziku.

Koliko šećera ide u litar sosa od paradajza?

Jedna ravna kašika belog šećera na litar sosa je dovoljna. Dodajte na sredini kuvanja i obavezno probajte ukus pre dosipanja.

Da li soda bikarbona kvari ukus sosa?

Ne kvari ako je doza mala, do četvrtine kašičice na litar. Veće količine daju gorak, sapunast ukus koji ne možete popraviti.

Kada se dodaje bosiljak u sos od paradajza?

Sveži bosiljak ide tek na samom kraju kuvanja, minut pred sklanjanje sa vatre. Tako zadržava miris i boju.

