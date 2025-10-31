Jedna sitnica je tajna: Zašto su bosanske punjene paprike bolje od svih ostalih? (recept)

Jedna sitnica je tajna – zašto su bosanske punjene paprike bolje od svih ostalih?

Punjenje paprika možda vam deluje kao rutinski zadatak – meso, pirinač, začini, pa sve u šerpu. Ali ako pitate iskusne domaćice iz Bosne, reći će vam: pravi ukus ne dolazi iz lonca, već iz rerne!

Za razliku od uobičajenih recepata gde se fil stavlja sirov, ovde se pravi mali kulinarski preokret – nadev se prvo pažljivo dinsta. Luk, beli luk i paradajz se ujedine na vatri, spajajući sve arome u jednu neodoljivu bazu. Tek tada se paprike pune i zapeku u rerni, što im daje neverovatnu dubinu ukusa i miris koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, prenosi n1info.rs.

I da, nemojte zaboraviti finalni dodir – kašika pavlake uz svaku porciju jer tek tada ova čuvena bosanska delicija postaje pravo remek-delo.

Sastojci:

– 2 velika paradajza

– 2 čena belog luka

– 1 crni luk

– 350 gr mlevenog junećeg mesa

– 100 gr pirinča

– 1 kašičica mlevene slatke paprike

– 1/2 kašičice ljute paprike

– 10 malih paprika

– 1 kašika paradajz pirea

– so

Priprema:

Blanširajte paradajz u vreloj vodi, oljuštite i iseckajte.

Iseckajte pola crnog luka i jedan čen belog luka i stavite u posudu za pečenje sa paradajzom. Prelijte uljem, pokrijte aluminijumskom folijom i stavite u rernu na 180 stepeni Celzijusa.

Preostali crni luk i beli luk kratko propržite, dodajte mleveno meso, začine i promešajte.

Pirinač kratko propržite na ulju, prelijte vodom (oko 2 dl), pokrijte i kuvajte dok ne omekša do pola. Zatim ga umešajte u smesu sa mesom.

Izvadite posudu iz rerne. Očistite paprike, napunite ih filom i poređajte u posudu. Koncentrat paradajza pomešajte sa 600 ml vode i prelijte preko paprika.

Pecite oko 60–90 minuta. Poslužite sa pavlakom po želji.

Pečene punjene paprike na bosanski način su odličan letnji obrok pun ukusa, arome i domaće topline – svakako ih vredi probati.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

